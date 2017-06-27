أكثر من 30 مؤسسة تونسية تشارك في معرض ''فانسى فوود'' بنيويورك

Mardi 27 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-27 14:05:07

- تشارك أكثر من 30 مؤسسة مختصة في قطاع الصناعات الغذائية من بينها 17 مؤسسة مختصة في تصدير زيت الزيتون.في فعاليات المعرض الصيفي للطعام الفاخر "فانسى فوود" الذي انتظم، من 25 إلى 27 جوان الجاري، بنيويورك (الولايات المتحدة المريكية) حسب بلاغ لمركز النهوض بالصادرات وتهدف المشاركة التونسية في هذا المعرض، التي انتظمت ببادرة من هذا المركز إلى جانب المركز الفني للتعبئة والتغليف، أساسا، إلى إبراز تنوع المنتوجات الغذائية المحلية المتكونة خاصة من زيت الزيتون والتمور والعجين الغذائي والمصبرات الغذائية المعلبة والهريسة.ويعتبر "فانسي فود" من أهم معارض الصناعات الغذائية التي تقام في أمريكيا الشمالية وتشارك فيه سنويا، قرابة 2550 مؤسسة مختصة في المجال قدمت من 55 بلدا وهو يستقبل ما يربو عن 45 ألف زائر.واستحوذ الجناح التونسي، الذي امتد على مساحة 300 متر مربع، على انتباه عدد كبير من المهنيين الذين توافدوا للتعرف على عروض المؤسسات التونسية المشاركة.وقد تميزت المشاركة التونسية بتقديم عروض للطبخ، خصصت للمهنيين ووسائل الإعلام، وقدمت خلالها أطباق وأكلات تونسية متعددة مكنت الزائر من اكتشاف نكهات فريدة.وتجدر الإشارة إلى ان تونس تشارك في هذه التظاهرة منذ انطلاقها سنة 1999، للتعريف بالمنتوجات الغذائية ودعم جهود المؤسسات المحلية للنفاذ إلى السوق الأمريكية.