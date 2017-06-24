نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بالمعاهد النموذجية باريانة 100 بالمائة

Samedi 24 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-24 12:37:36

- بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2017 بكل من المعهد النموذجي فرج الشاذلي باريانة والمعهد النموذجي بيرم الخامس بالمنزه الثامن 100 بالمائة، حسب ما افاد به المدير الجهوي للتربية باريانة محمد علي الوسلاتي مراسلة(وات).واضاف الوسلاتي ان "الجهة سجلت تفوقا على المستوى الوطني للتلميذ وائل رابح من معهد سكرة بمعدل 12ر18 بشعبة علوم الاعلامية، في حين تم تسجيل تفوق 6 تلاميذ على المستوى الجهوي في الامتحان وهم شمس الدين شوشان من المعهد النموذجي باريانة بعدل 12ر19 في شعبة الرياضيات، وايناس المزيو من نفس المعهد بمعدل 11ر19 في شعبة العلوم التجريبية، ورجاء العبيدي من معهد العهد الجديد بمعدل 01ر15 في شعبة الاقتصاد والتصرف، وايناس كريشان من معهد حنبعل باريانة بمعدل 32ر16 في شعبة العلوم التقنية، واماني قنوني من معهد حميدة بكير بمعدل 44ر12 في شعبة الرياضة، ومريم بلوزة من معهد المنزه السادس بمعدل 69ر14".واعرب الوسلاتي عن ارتياحه للنتائج المحققة بالدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بولاية اريانة من خلال نسبة النجاح العامة التي بلغت 86ر38 بالمائة مشيرا الى ان "924 تلميذا تحصلوا على ملاحظات بين حسن جدا وحسن وقريب من الحسن، اي بنسبة 50 بالمائة من عدد الناحجين، الى جانب تسجيل نسبة 33 بالمائة من المؤجلين لدورة المراقبة".س ف/باشا