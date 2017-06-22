جبهة الإنقاذ تقرر المشاركة في الانتخابات البلدية بواسطة قائمات ائتلافية باسم جبهة الإنقاذ والتقدم وقائمات حزبية أو مستقلة مدعومة من الجبهة

Jeudi 22 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-22 23:05:04

- اجتمعت هيئة مؤسسي جبهة الإنقاذ والتقدم، باستثناء حركة مشروع تونس، يوم الخميس 22 جوان 2017 للتداول في مسار الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2017، وبالنظر إلى أهمية الاستحقاق البلدي وتأثيره على مسار الانتقال الديمقراطي ومستقبل البلاد، ورغم اعتراضها على تاريخ 17 ديسمبر 2017 الذي عبّرت عنه في إبانه، إضافة لغياب المناخ السياسي الملائم، فإن جبهة الإنقاذ والتقدم قررت ما يلي:1) المشاركة في هذا الاستحقاق بواسطة قائمات ائتلافية باسم جبهة الإنقاذ والتقدم وقائمات حزبية أو مستقلة مدعومة من الجبهة.2) تكوين لجنة وطنية لإعداد القائمات الانتخابية.ولإنجاح المسار الانتخابي فإن جبهة الإنقاذ والتقدّم تدعو الحكومة إلى توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح المسار الانتخابي بتحييد الإدارة والفصل بين المسؤوليات الحزبية والوظائف السياسية والإدارية ومراجعة التسميات الحزبية التي لها تأثير على نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتوفير الإمكانيات البشرية واللّوجستية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للقيام بدورها في أحسن الظروف والإسراع بتركيز الدوائر القضائية الإدارية والمالية المختصةوفي هذا الإطار فإن جبهة الإنقاذ والتقدم تدعو:- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الوطني، والعمل على أن تكون كل الظروف ملائمة لنجاح هذا الاستحقاق.- مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية واستكمال سدّ الشغورات في الهيئة، بعيدا عن المحاصصة الحزبية،- المواطنين إلى المشاركة في جميع مراحل المسار الانتخابي من التسجيل في السجل الانتخابي والمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق باعتبار أن الانتخابات المحلية هي التعبير الأمثل على تكريس روح المواطنة وتفعيل الديمقراطية المحلية التشاركية .