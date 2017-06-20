وزير تكنولوجيات الاتصال: برنامج تغطية المناطق البيضاء بشبكة الاتصالات سيشمل مائة عمادة منها خمس عمادات بباجة

Mardi 20 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-20 08:20:31

- أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمى محمد انور معروف، اليوم الاثنين فى تصريح لمراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء خلال زيارة اداها الى ولاية باجة ، أان برنامج تغطية المناطق البيضاء بشبكة الاتصالات سيشمل مائة عمادة منها خمس عمادات بولاية باجة وذلك بكلفة 50 مليون دينار.وقال معروف إن الوزارة تنكب حاليا على توفير البنية الاساسية لتعزيز الربط بشبكة الانترنات وعلى تجاوز عدد من الصعوبات بمناطق الشمال الغربي ، مضيفا انه سيتم تحسين ظروف العمل التى وصفها بالصعبة بمركز الارسال الاذاعى والتلفزى "القراعة" بتيبار من ولاية باجة.وأكدا أنه سيتم تجديد عدد من مكونات هده المحطة مثل العمود وهو ما من شانه تقوية الهوائيات اللاقطة بالولايات الخمس بالشمال الغربي التى تغطيها المحطة وانه سيتم تعبيد الطريق المؤدية لمركز القراعة بما من شانه تحسين ظروف العمل به.وبين ان حكومة الشاهد بالتوازى مع جهودها في مجال مكافحة الفساد تعمل على معالجة مشاغل المواطنيين، معتبرا ان الخدمات الاتصالية والبريدية تعتبر من اولويات المواطنيين وانه تم الوقوف على عدد من هذه المشاغل بولاية باجة بعد تدشين مركز جديد لاتصالات تونس ومتابعة عمل مكتبي البريد بتبرسق.وبين نزار بوقلية الرئيس المدير العام لاتصالات تونس فى تصريح لـ(وات) ان ولاية باجة تعتبر مركزا اتصاليا كبيرا فى الشمال الغربي ومركز عبور للالياف البصريةن مشيرا إلى ان تدشين مركز جديد لاتصالات تونس بتبرسق سيعزز التغطية بخدمات الاتصالات بباجة التى اصبحت تعد خمسة مراكز تابعة لاتصالات تونس.واكد انه سيتم التركيز فى الفترة القادمة على مشاريع من شانها تحسين التغطية بكل الخدمات ومنها خدمات الانترنات عالية السعة.وقد استعرض اعوان واطارات مركز الارسال الاذاعى والتلفزى بالقراعة بعد افطار جماعي بالمركز عددا من المشاغل الخاصة بصعوبة ظروف العمل والمنح الخصوصية وغياب عدد من الحاجيات بالمركز شريفة