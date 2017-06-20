Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Ila Mata Sata3rif  
Economie

وزير تكنولوجيات الاتصال: برنامج تغطية المناطق البيضاء بشبكة الاتصالات سيشمل مائة عمادة منها خمس عمادات بباجة

Mardi 20 Juin 2017
بــاب نــات - أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمى محمد انور معروف، اليوم الاثنين فى تصريح لمراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء خلال زيارة اداها الى ولاية باجة ، أان برنامج تغطية المناطق البيضاء بشبكة الاتصالات سيشمل مائة عمادة منها خمس عمادات بولاية باجة وذلك بكلفة 50 مليون دينار.

وقال معروف إن الوزارة تنكب حاليا على توفير البنية الاساسية لتعزيز الربط بشبكة الانترنات وعلى تجاوز عدد من الصعوبات بمناطق الشمال الغربي ، مضيفا انه سيتم تحسين ظروف العمل التى وصفها بالصعبة بمركز الارسال الاذاعى والتلفزى "القراعة" بتيبار من ولاية باجة.

وأكدا أنه سيتم تجديد عدد من مكونات هده المحطة مثل العمود وهو ما من شانه تقوية الهوائيات اللاقطة بالولايات الخمس بالشمال الغربي التى تغطيها المحطة وانه سيتم تعبيد الطريق المؤدية لمركز القراعة بما من شانه تحسين ظروف العمل به.
وبين ان حكومة الشاهد بالتوازى مع جهودها في مجال مكافحة الفساد تعمل على معالجة مشاغل المواطنيين، معتبرا ان الخدمات الاتصالية والبريدية تعتبر من اولويات المواطنيين وانه تم الوقوف على عدد من هذه المشاغل بولاية باجة بعد تدشين مركز جديد لاتصالات تونس ومتابعة عمل مكتبي البريد بتبرسق.

وبين نزار بوقلية الرئيس المدير العام لاتصالات تونس فى تصريح لـ(وات) ان ولاية باجة تعتبر مركزا اتصاليا كبيرا فى الشمال الغربي ومركز عبور للالياف البصريةن مشيرا إلى ان تدشين مركز جديد لاتصالات تونس بتبرسق سيعزز التغطية بخدمات الاتصالات بباجة التى اصبحت تعد خمسة مراكز تابعة لاتصالات تونس.

واكد انه سيتم التركيز فى الفترة القادمة على مشاريع من شانها تحسين التغطية بكل الخدمات ومنها خدمات الانترنات عالية السعة.
وقد استعرض اعوان واطارات مركز الارسال الاذاعى والتلفزى بالقراعة بعد افطار جماعي بالمركز عددا من المشاغل الخاصة بصعوبة ظروف العمل والمنح الخصوصية وغياب عدد من الحاجيات بالمركز شريفة


Publié le:2017-06-20 08:20:31

cadre-0a405b9092796a3bdaf3f77fdef71180-2017-06-20 08:20:31
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144303



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12682,1

  • (15 juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,76033 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juin)   737,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144303 389|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires