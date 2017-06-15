تونس: تطور عائدات قطاع الاتصالات ب2ر6 بالمائة خلال سنة 2016

Jeudi 15 Juin 2017



بــاب نــات

ارتفاع رقم معاملات قطاع الاتصالات ب161 مليون دينار

الهاتف الجوال يسجل اكبر نسبة تطور





Publié le:2017-06-15 13:45:44

- بلغت مداخيل قطاع الاتصالات خلال سنة 2016 حوالي 2776 مليون دينار محققة ارتفاعا بنسبة 2ر6 بالمائة مقارنة بسنة 2015 وهي اعلى نسبة مسجلة منذ سنة 2012، حسب تقرير مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات.ويعزى هذا الارتفاع، حسب التقرير الى تطور رقم معاملات سوق بيانات الجوال بقيمة 116 مليون دينار (زيادة ب35 بالمائة مقارنة بسنة 2015) وتطور رقم معاملات البيانات القارة بقيمة 12 مليون دينار (ارتفاع ب4 بالمائة مقارنة بسنة 2015) اضافة الى ارتفاع باقي المداخيل (بيع وكراء التجهيزات والمعدات من الهواتف الجوالة الذكية والالواح الرقمية والكماليات...) بقيمة 45 مليون دينار (نمو سنوي ب1ر39 بالمائة).وبين التقرير، فى المقابل، أن المداخيل المتاتية من اسواق الهواتف القارة والهواتف الجوالة قد سجلت تراجعا للسنة الرابعة على التوالي.وسجلت سوق البيانات الجوالة للمشغل "اوريدو" افضل اداء بفائض بلغ 68 مليون دينار بعنوان مداخيل سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 متبوعة بسوق البيانات الجوالة للمشغل اورونج تونس (عائدات بقيمة 37 مليون دينار).بعد تحقيقه تطورا طفيفا خلال سنة 2015، سجل رقم معاملات قطاع الاتصالات زيادة هامة خلال سنة 2016 بلغت 161 مليون دينار (زيادة بنسبة 2ر6 بالمائة).ويعود هذا التطور الملحوظ الى الزيادة فى مداخيل سوق البيع بالجملة بنسبة 5ر24 بالمائة مقابل ارتفاع طفيف في عائدات البيع بالتفصيل (4 مليون دينار).وشملت هذه الزيادة كل الفاعلين باستثناء "اكزابيت".وقد سجلت اورنج تونس في سنة 2016 تطورا هاما بلغ 82 مليون دينار (تطور سنوي بنسبة 1ر16 بالمائة) لتواصل بذلك منحاها التصاعدي بما انها لم تسجل اي تراجع خلال الاربع سنوات الاخيرة.كما ارتقت عائدات اوريدو تونس واتصالات تونس خلال سنة 2016 ب34 مليون دينار و21 مليون دينار على التوالي.وبخصوص حصة الشركات في السوق، ابرزت التحاليل ان اورنج تونس سجلت ارتفاعا ب8ر1 نقطة وليكاموبيل ب8ر0 نقطة مقابل تراجع اوريدو تونس ب9ر0 نقطة.كما انخفضت حصة اتصالات تونس ب7ر1نقطة ورغم ذلك تواصل استحواذها على اكبر حصة في السوق على مستوى رقم المعاملات بنسبة 4ر39 بالمائة متبوعة باوريدو تونس بنسبة 1ر36 بالمائة.وبخصوص الهاتف الجوال، فان اوريدو تونس المشغل الوحيد الذي سجلت تراجعا على مستوى المداخيل، سنة 2016، بقيمة 78مليون دينار (2ر10 بالمائة) مقارنة بسنة 2015 وفي ما يتعلق بالهاتف القار، سجل عائدات المشغل إتصالات تونس المتاتية من هذه السوق إنخفاضا ب9 مليون دينار خلال سنة 2016، أي بمعدل تراجع بلغ 3,8 بالمائة على عكس أورنج تونس التي سجلت مداخيلها إرتفاعا طفيفا ب1,6 مليون دينار، في حين بقيت مداخيل أوريدو تونس مستقرة.ولاتزال إتصالات تونس تستأثر بالحصة الأكبر المقدرة ب92 بالمائة من مداخيل هذه السوق في حين يمتلك أورنج تونس و أوريدو تونس، على التوالي، 8 بالمائة و1ر0 بالمائة من الحصص.ديجة/سلمى