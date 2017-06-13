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Politique

الحمامي يؤكد الحرص على تطوير التعاون مع المنظمة البفارية للمهنيين بالتكوين المهني وتعميم التجارب النموذجية الناجحة في المجال

Mardi 13 Juin 2017
بــاب نــات - أكد وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، خلال لقاء جمعه، اليوم الثلاثاء، بالسيدة لورين آرديلان عن المنظمة البافارية للمهنيين بالتكوين المهني بتونس، وجون رودار الخبير بهذه المنظمة، ضرورة وضع برامج مشتركة بين الطرفين وتعميم التجارب النموذجية الناجحة على الصعيد الوطني.

وشدد خلال اللقاء الذي خصص لبحث سبل تطوير التعاون والشراكة في مجال التكوين المهني، على ضرورة أن تحظى الاختصاصات التكوينية التي سيتم ادراجها بالشراكة مع هذه المنظمة ببعض مراكز التكوين المهني بالدراسة الضرورية بناء على حاحيات النسيج الاقتصادي المحيط بمراكز التكوين المهني.

كما أبرز الحمامي دور المنظمة البافارية للمهنيين بالتكوين المهني في تمكين عدد هام من خريجي التكوين المهني من شهائد منظرة تمكنهم من العمل بالمؤسسات الاقتصادية الألمانية المنتصبة بتونس وكذلك بألمانيا، مشيرا إلى ضرورة تكثيف مثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تساهم في تحسين صورة التكوين المهني لدى الشباب وفي الرفع من نسبة تشغيليتهم.

وأكدت لورين آرديلان، حرص منظمتها على معاضدة مجهودات الوزارة في مجال النهوض بالتكوين المهني وذلك من خلال مواصلة العمل على بعث برامج جديدة من شأنها أن تساهم في الرفع من كفاءات خريجي التكوين المهني وتوفير عديد الامتيازات لهم وتمكينهم من إيجاد فرص عمل بالمؤسسات الاقتصادية التونسية وكذلك بالخارج.




Publié le:2017-06-13 22:02:35

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