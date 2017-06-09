رئيس ديوان وزير التربية ينفي حصول أي تسريب في الإختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا 2017

Vendredi 09 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-09 12:13:16

- نفى رئيس ديوان وزير التربية عادل الجربوعي، في تصريح لـ(وات) اليوم الجمعة حصول أي تسريب في الاختبارات الكتابية لامتحان بكالوريا 2017 في دورته الرئيسية، مؤكدا أن ما حدث فعلا، هو مجرد محاولات غش فاشلة.وأوضح معلقا على ما راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب اختبار مادة الرياضيات، بأن ذلك لا أساس له من الصحة، قائلا "إن بعض المترشحين بصفة فردية قاموا بتصوير إحدى أوراق الاختبار بعد توزيعها على التلاميذ في قاعات الامتحان ببعض مراكز الاختبارات الكتابية بكل من سيدي بوزيد وقفصة وتونس الكبرى وإرسالها بهواتفهم الجوالة إلى المتواطئين معهم في عملية الغش".ورجح رئيس ديوان وزير التربية أن هذه الحالات لا تعدو أن تكون سوى أربع أو خمس حالات على أقصى تقدير.وقد تمكنت مصالح الوزارة، وفق الجربوعي من رصد هؤلاء المتورطين وتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتتبعهم عدليا.وأفاد بأن هذه المحاولات ليس لها أي تأثير على سير الامتحان وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، إذ لاتعني عملية الارسال نجاح محاولة الغش لأن المتورطين لا يقدرون البتة على إعادة ارسال أجوبة الاختبار إلى قاعات الامتحان.وكان مدير عام إدارة الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني أكد في تصريح لـ (وات) أمس الخميس سير اختبارات اليومين الأولين من الدورة الرئيسية لباكالوريا سنة 2017 في ظروف جيدة للغاية بكافة مراكز الاختبارات الكتابية البالغ عددها 565 مركزا، ودون تسجيل أي حادث أو إشكال من شأنه أن يعيق السير الطبيعي لهذه الامتحانات الوطنية.وقد اتخذت الوزارة بحسب الولباني، عدة اجراءات للتصدي للغش وسوء السلوك من بينها التقليص في عدد المترشحين بالقاعة الواحدة وتركيز 600 جهاز للتشويش على الذبذبات تغطي كل مراكز الامتحانات.يذكر أن عدد حالات الغش تراجعت من 756 حالة سنة 2014 الى حوالي 300 سنة 2016 حسب إحصائيات وزارة التربية.بهج