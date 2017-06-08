رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى الإدارة العامة لوحدات التدخل ببوشوشة

واطّلع رئيس الدولة، الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية،على جاهزيّة واستعداد الوحدات الأمنيّة وذلك وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية .
كما استمع بالمناسبة إلى مشاغل الأعوان، وأثنى على مجهوداتهم وتضحياتهم في سبيل خدمة الوطن والذود عن هيبته وحرمته، حاثا إياهم على مزيد اليقظة والعمل لخدمة أمن المواطن والبلاد.
كما مثّلت الزيارة مناسبة شارك فيها رئيس الجمهورية مائدة الإفطار مع ثلة من أعوان وحدات التدخّل وإطارات وزراة الدّاخلية.
Publié le:2017-06-08 23:20:53
Par:karim74 (Tunisia )
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