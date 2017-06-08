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Politique

رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى الإدارة العامة لوحدات التدخل ببوشوشة

Jeudi 08 Juin 2017
بــاب نــات - أدّى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مساء اليوم الخميس زيارة للإدارة العامة لوحدات التدخل بثكنة بوشوشة.
واطّلع رئيس الدولة، الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية،على جاهزيّة واستعداد الوحدات الأمنيّة وذلك وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية .

كما استمع بالمناسبة إلى مشاغل الأعوان، وأثنى على مجهوداتهم وتضحياتهم في سبيل خدمة الوطن والذود عن هيبته وحرمته، حاثا إياهم على مزيد اليقظة والعمل لخدمة أمن المواطن والبلاد.
كما مثّلت الزيارة مناسبة شارك فيها رئيس الجمهورية مائدة الإفطار مع ثلة من أعوان وحدات التدخّل وإطارات وزراة الدّاخلية.






Publié le:2017-06-08 23:20:53

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