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Politique

فاطمة المسدي تنسحب من النداء وتصف هيئته الدائمة مع النهضة بهيئة حماية الذئاب

Jeudi 08 Juin 2017
بــاب نــات - أعلنت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس فاطمة المسدّي عن انسحابها من كتلة حركة نداء تونس.
وفي تدوينة في صفحتها الرسمية قالت المسدي انها غير موافقة على التمشي الأخير للكتلة وقراراتها التي اعتبرت أنها تتناقض مع قناعاتها.

ووصفت المسدي الهيئة العليا الدائمة بين النهضة والنداء بـ"الهيئة العليا لحماية الذئاب". وأشارت فاطمة المسدي ان الهيئة الجديدة لا تمثلها ولا تمثل الكثير من قيادات نداء تونس.

وأضافت المسدي " ما يحدث على مستوى العالم العربي قد جعل من "حركة الاخوان" في كل البلدان العربية تبحث عن حماية سياسية وأن حركة النهضة إرتأت التسريع في تحالف استراتيجي مع تيار معين في النداء الذي يعيش أزمة.

جدير بالذكر ان كتلتا النهضة والنداء البرلمانيتين أعلنتا في بيان مشترك إرساء هيئة عليا دائمة للتنسيق بين الحزبين.




Publié le:2017-06-08 14:28:26

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