إجراءات اجتماعية وتنموية وأمنية لفائدة دوار السلاطنية

Mardi 06 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-06 16:07:22

- عقدت صباح اليوم الثلاثاء 06 جوان 2017 بمقر الوزارة ، جلسة عمل مشتركة للنظر في احتياجات منطقة دوار السلاطنية من مشاريع تنموية واجتماعية واقتصادية، أشرف عليها السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك بحضور وفد يمثل دوار السلاطنية وكل من السيدة ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة والسيدة نزيهة العبيديوزيرة المرأةوالأسرة والطفولة مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ورئيس ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية والسيدة أمال مستوري المكلفة بملف الشهداء برئاسة الحكومة وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية التنمية المحلية وكاتب عام الاتحاد العام التونسي للشغل بسيدي بوزيد وعدد من إطارات وزارة الفلاحة.وخلال هذه الجلسة استمع الحاضرون لمطالب أهالي المنطقة والتي تمحورت في:- الأمن- التنمية- التشغيلكما أجمعوا على أن ضمان الأمن للمنطقة هو أساس أي برنامج تنموي مع ضرورة برمجة مشاريع تنموية عاجلة وأخرى أجلة وضمان حقوق عائلات ضحايا الإرهاب وتوفير الرعاية والإحاطة النفسية والصحية لهم.وقد خلصت الجلسة إلى الخروج بعدة إجراءات عملية تمثلت في :- تكفل الدولة بتوفير مسكن لائق لوالدة الأخوين الشهيدين السلطاني بولاية سيدي بوزيد (وذلك بعد موافقتها)- إحداث مركب طفولة بتمويل من طرف وزارة المرأة (على قطعة أرض يتم توفيرها من قبل المتاكنين)- وضع حافلة على ذمة التلاميذ والأطفال لنقلهم إلى المركب والي الشواطيء خلال الصائفة القادمة- تكثيف أنشطة النوادي المتنقلة في المناطق الحدودية خاصة منطقة السلاطنية- تكليف والي سيدي بوزيد بتحضير ومتابعة ملفات عائلات الشهداء للتمتع بما يخوله لها القانون من امتيازات وإحالة هذه الملفات للمكلفة بملف الشهداء برئاسة الحكومة- تنقل وفد ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية للقيام بجرد للعائلات المعوزة وتحديد حاجياتها من بطاقات علاج ومنح الاجتماعية ...- النظر في مطالب تحسين المساكن من قبل وزارة التجهيز والإسكان على مستوى المجلس الجهوية- تكفل إدارة الشؤون الجهوية بوزارة الداخلية بربط العلاقة مع السلط الجهوية وإدارات مركزية ومتابعة الملف ومتابعة التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسة- حفر بئر عميقة بالجهة في 2017 عوضا عن 2018 وبرمجة منطقة سقوية بالمنطقة 2018 في حدود 50 هكتار بكلفة 450 مليون- التنسيق مع وزارة التجارة على مستوى الجهة للبت في نيابة الأعلاف- الحث على إحداث 2 تنمية فلاحية وتكفل وزارة المرأة بتوفير 2 سيارات لهذه المجامع- في إطار المحافظة على الموارد المائية، التخفيض في عدد الآبار العشوائية وإدماجها وتجميعها وتجهيزها من قبل الدولة- إرسال وفد مشترك يضم ممثلين عن الوزارات المعنية إلى منطقة السلاطنية خلال الأسبوع القادم، على عين المكان، للتنسيق وربط السلة بين الإدارات الجهوية والمندوبيات والمواطنين وضبط الاحتياجات واتخاذ التدابير العملية اللازمة لتنفيذ التوصيات- تكفل وزارة المرأة بتمويل و تقديم قروض لأصحاب الشهائد العليا بالمنطقة لإحداث مشاريع- بالنسبة للغابات، يوجد مشروع خاص بالمشهد الغابي ككل سيتم التعجيل في انجازه وسيهتم بتهيئة الغابات والمراعي وغراسة الزياتين بالدوار- تزويد الفلاحين بمشاتل غراسة الزياتين لأراضيهم وتكفل وزارة الفلاحة بالغراسة- التعجيل في استكمال مشروع " زقمار" المخصص لتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب- تهيئة المسالك ونقاط المياه والمحافظة عن التربة من الانجراف في إطار المجامع- تعهد ديوان الأراضي الدولية بتشغيل 10 شبان حالا بـ"مركب جلمة"- تشغيل 10 شبان في حراسة الغابات على آلية الحضائر وقتيا بالدوام الغير مستمر- تعهد ديوان الأراضي الدولية بتوفير الأعلاف لمربي الماشية بالجهة بأسعار تفاضلية إلي حين تركيز نيابة العلف- تسهيل وتعجيل الحصول على رخص النقل الريفي لمتساكني المنطقة، خاصة وأن مطالبهم مبررة لنقل التلاميذ ولفك عزلة الدوار- النظر في إشكالية عدم خلاص عدد من النسوة من قبل مشغلهم بمعمل الزربية بالجهة بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل- توفير صهاريج بالمنطقة لضمان التزود بالماء الصالح للشرب خلال صائفة 2017- تعهد وزارة الشباب بتوفير أنشطة صيفية لإدماج الشباب بالمنطقة ومنهم أصحاب الشهائد العليا- اقتراح تمكين كبار السن بالمنطقة من أداء فريضة الحج أو العمرة على أن تحدد قائمة سنوية تضم 5 أسماء وفي انتظار إيجاد صيغة لتمويل هذه العملية