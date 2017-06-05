الشاهد يكلف وزيري التجهيز والداخلية بتسخير كافة الامكانيات بعد هطول أمطار طوفانية بعدد من الجهات

Lundi 05 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-05 23:10:15

- على إثر هطول أمطار طوفانية عشية يوم الإثنين بعدد من الجهات، كلف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بتسخير كافة الإمكانيات والتجهيزات، لشفط المياه والقيام بعمليات التطهير الضرورية، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.كما كلف الشاهد، وزير الداخلية بإيفاد فرق الحماية المدنية بالأعداد الكافية للتدخل وحماية المتضررين والعربات على الطرقات.يذكر أن العديد من الجهات شهدت اليوم تهاطل أمطار طوفانية تسببت في تعطيل حركة المرور على العديد من الطرقات.