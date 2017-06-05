روزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2017 ـ 2018

Lundi 05 Juin 2017



بــاب نــات

من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2017

من 18 إلى 31 ديسمبر 2017

من 29 جانفي إلى 4 فيفري 2018

الأولى يوم 19 مارس لتنتهي في 25 من الشهر

من 30 أفريل إلى 6 ماي 2018





Publié le:2017-06-05 18:11:33

- وزارة التربية تضبط تونس 5 جوان (وات)- أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن السنة الدراسية القادمة 2017 ـ 2018، ستكون بنظام السداسيتين وستنطلق يوم 15 سبتمبر 2017 لتمتد إلى غاية 30 جوان 2018.وقالت الوزارة في بلاغها، إنه تم تحديد روزنامة العطل للسنة الدراسية القادمة، استنادا إلى أعمال اللجنة الثلاثية الخاصة بالزمن المدرسي وبعد التدقيق في توازنات العطل المدرسية للسنة الدراسية 2016ـ 2017 لتجاوز النقائص والبحث عن ملاءمة أنجع للنسق المدرسي مع مصلحة التلاميذ من جهة ومع الزمن الاجتماعي والعطل الجامعية من جهة ثانية.وحسب الروزنامة المصاحبة للبلاغ يمتد السداسي الأول للسنة الدراسية القادمة من 15 سبتمبر 2017 إلى 4 فيفري 2018 بينما يتواصل السداسي الثاني من 5 فيفري 2018 إلى 30 جوان 2018.الأولى بأسبوعوالثانية بأسبوعينوتفصل بين السداسيين عطلة بأسبوع واحد تمتدوتنطلقذاته لسنة 2018 وتتواصل العطلة الثانيةصفر