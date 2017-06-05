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روزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2017 ـ 2018

Lundi 05 Juin 2017
بــاب نــات - وزارة التربية تضبط تونس 5 جوان (وات)- أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن السنة الدراسية القادمة 2017 ـ 2018، ستكون بنظام السداسيتين وستنطلق يوم 15 سبتمبر 2017 لتمتد إلى غاية 30 جوان 2018.

وقالت الوزارة في بلاغها، إنه تم تحديد روزنامة العطل للسنة الدراسية القادمة، استنادا إلى أعمال اللجنة الثلاثية الخاصة بالزمن المدرسي وبعد التدقيق في توازنات العطل المدرسية للسنة الدراسية 2016ـ 2017 لتجاوز النقائص والبحث عن ملاءمة أنجع للنسق المدرسي مع مصلحة التلاميذ من جهة ومع الزمن الاجتماعي والعطل الجامعية من جهة ثانية.

وحسب الروزنامة المصاحبة للبلاغ يمتد السداسي الأول للسنة الدراسية القادمة من 15 سبتمبر 2017 إلى 4 فيفري 2018 بينما يتواصل السداسي الثاني من 5 فيفري 2018 إلى 30 جوان 2018.

وتتخلل السداسي الأول عطلتان:
الأولى بأسبوع من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2017 والثانية بأسبوعين من 18 إلى 31 ديسمبر 2017.

وتفصل بين السداسيين عطلة بأسبوع واحد تمتد من 29 جانفي إلى 4 فيفري 2018.

أما السداسي الثاني فتتخلله عطلتان بأسبوع لكل واحدة منهما.

وتنطلق الأولى يوم 19 مارس لتنتهي في 25 من الشهر ذاته لسنة 2018 وتتواصل العطلة الثانية من 30 أفريل إلى 6 ماي 2018.
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Publié le:2017-06-05 18:11:33

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1 de 1 commentaires pour l'article 143681

Hamedmeg  (Tunisia)  |Lundi 05 Juin 2017 à 18h 24m | Par           
هذه إحدى اولويات اليعقوبي ، امتحانات العام هذا مازالت ما بداتش و هو يخمم ع الراحة متاع العام الجاي و فوق هذا و دونو ما قالناش سي اليعقوبي عل العطل المرضية إللي باش ياخذوها الأساتذة و المعلمين ، هكاك في لخر نلقاو رواحنا كي العادة 4 اشهر قراية و 5 شهر عطلة بانواعها



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