Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Dart Al Ayyam  
Politique

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد استعداد بلاده لتطوير علاقات التعاون مع تونس

Lundi 05 Juin 2017
بــاب نــات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 05 جوان 2017 بقصر قرطاج، جون ايف لودريان "Jean-Yves Le Drian"، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.

وأكّد الوزير الفرنسي حرصه على أن تكون تونس المحطة الأولى في زياراته خارج أوروبا نظرا لما توليه بلاده من اهتمام بالغ بعلاقاتها مع تونس وللتعبير عن التزام فرنسا بمواصلة دعمها ومساندتها لبلادنا في تجربتها الديمقراطية. ونوّه الوزير "جون ايف لودريان" بالجهود المبذولة للقيام بالإصلاحات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد ووصفها بالشجاعة، معبّرا عن ثقته في أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى نتائج مثمرة وتحقق أهدافها المرجوّة في القريب العاجل.

كما جدد وزير الخارجية الفرنسي استعداد بلاده لتطوير علاقات التعاون مع تونس في كافة المجالات لا سيما في مجال مقاومة الإرهاب الذي اعتبره تحديا مشتركا، وأبرز أهمية تكثيف التشاور وتبادل الزيارات بين قيادتي البلدين معلنا في هذا الصدد، عن الاتفاق على إنشاء مجلس أعلى تونسي فرنسي سيعقد اجتماعه الأوّل بتونس قبل نهاية السنة الجارية برئاسة الرئيس الباجي قايد السبسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

من جانبه، نوّه رئيس الجمهورية بعلاقات الصداقة والتعاون العريقة بين تونس وفرنسا وأكّد ترحيبه بكلّ ما من شأنه أن يساهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في شتى المجالات، مبرزا أهمية وقوف شركاء تونس وفي مقدمتهم فرنسا لدعم المسار الديمقراطي ومساعدة تونس على مجابهة مختلف التحديات.
وتطرق اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، إلى تطورات الأوضاع في ليبيا واهتمام فرنسا ودعمها للجهود المبذولة لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا ومنها بالخصوص المبادرة الثلاثية التونسية الجزائرية المصرية.





Publié le:2017-06-05 13:50:22

cadre-883222a8be36bbf53f31f3800c81f9d1-2017-06-05 13:50:22
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143671



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12363,7

  • (1er juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74385 DT        1$ =2,44304 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1er juin)   921,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143671 496|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires