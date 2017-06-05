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توقف نشاط بطاحات جربة بسبب إضراب الأعوان

Lundi 05 Juin 2017
بــاب نــات - دخل أعوان بطاحات جزيرة جربة اليوم الاثنين في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام توقفت بسببه حركة العبور من وإلى الجزيرة عبر هذه البطاحات لتبقى الطريق الرومانية المدخل الوحيد للوصول إلى جربة أو مغادرتها.

وجاء هذا الإضراب الذي كان مبرمجا في الشهر المنقضي نتيجة "تجاهل مطالب أعوان البطاحات ومماطلة وزارة التجهيز كسلطة إشراف مطالبهم، رغم وجود محاضر جلسات، وموافقة على هذه المطالب"، وفق ما ذكره الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لبطاحات جربة ٍلزهر الجويلي.

وتتعلق أبرز هذه المطالب المهنية، حسب توضيحه لمراسلة (وات) ب"الإسراع بسن قانون أساسي والترقيات ومنحة استغلال البطاح"، واعتبر أن هذه المطالب "مشروعة وتدافع عنها النقابة باعتبارها الطرف الوحيد المؤهل لذلك"، واشار الى اعتماد "أشكال تصعيدية أخرى سيعلن عنها في ابانها، اذا ما تواصلت سلطة الإشراف في تجاهلها للمطالب وعدم التفاعل إيجابيا معها".

وأوضح أن "تعطيل الخدمات عبر هذا المرفق العمومي جاء اضطراريا، وهو ليس هدفا في حد ذاته، وإنما لأجل مطالب مشروعة" وفق تقديره، واضاف أنه "إذا ما تم التجاوب، وبرزت مؤشرات إيجابية لتلبية المطالب فإنه سيتم تعليق الإضراب".


يذكر أن أسطول بطاحات جربة يضم 8 بطاحات تؤمن عبور حوالي 2800 وسيلة نقل في اليوم بين الجرف واجيم على مسافة 2 فاصل 7 كلم.

Publié le:2017-06-05 10:48:47

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