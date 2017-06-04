أهالي دوار السلاطنية يرفعون شعار ديغاج في وجه والي سيدي بوزيد

Dimanche 04 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-04 12:36:52

- وصل حوالي الساعة 11 والنصف من صباح اليوم الاحد جثمان الشهيد خليفة السلطاني الى منزله في سيارة اسعاف وسط تعزيزات من قوات الجيش والحرس الوطنيين ووسط حالة من الحزن والالم في نفوس الحضور من افراد عائلته واهله، وقد استقبل الجثمان بالتكبير والزعاريد.ومن جهة اخرى، رفض المتواجدون حضور والي الجهة واجبروه على العودة بعد ان حملوه مسؤولية تدهور الاوضاع الاجتماعية والامنية بالمنطقة.كما اعلنوا رفضهم قدوم اي مسؤول او وزير معتبرين حضورهم "مجرد نشاط سياسي لتلميع صورهم"، وقد توافد في المقابل عدد كبير من ممثلي المنظمات الوطنية بالجهة والجمعيات والمجتمع المدني اضافة ممثلي وسائل الاعلام.يذكر ان خليفة السلطاني قتل على يد مجموعة ارهابية في جبل المغيلة من معتمدية جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد، بعد ان تم اختطافه يوم الجمعة المنقضي وقد عثر على جثته امس السبت قرب مكان اختطافه في الجبل اين اغتيل شقيقه مبروك السلطاني يوم 14 نوفمبر 2015 .عبر سكان منطقة "دوار السلاطنية" المتاخمة لجبل مغيلة من معتمدية جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد، التي شهدت حادثة اغتيال الراعي خليفة سلطاني بطريقة بشعة اثر اختطافه على يد مجموعة ارهابية متمركزة بالجبل عن املهم في "ان يتوفر الامن بالمنطقة فلا شيء اهم من تامين حياة عائلاتهم وابنائهم" وفق قولهم.وقال مرافق خليفة السلطاني في حديث لمراسلة (وات)، ان "العناصر الارهابية بادرت بالسؤال عن شقيق مبروك السلطاني عند مداهمتها"، واضاف ان "خليفة السلطاني اضطرب وانكر صفته الا ان العناصر الارهابية اكدوا معرفتهم به وشدوا وثاقه وعمد احدهم الى ضربه بغصن كبير اقتله من شجرة بجواره على وجهه بكل قسوة"، وواصل قوله ان "العناصر الارهابية ذكٌروا خليفة السلطاني بتصريحاته الاعلامية بعدد من وسائل الاعلام وهددوه بالانتقام".ومن جانبها، قالت والدة خليفة السلطاني (زعرة) قبل سماع خبر وفاة ابنها في تصريح لمراسلة (وات) انها "عانت الكثير حتى يكبر اطفالها يتامى الاب"، وبينت انهم "ثمرة شقائها سنين طويلة وهي سعيدة لكونهم اصبحوا رجالا يعتمد عليهم، الا ان يد الغدر طالت فلذة كبدها في مرة اولى لتشعل فيها نار الفراق ثانية".وقد بكت الخالة زعرة بدموع حارقة حرقة ام متوجسة لفراق ثان وهو ما حصل بالفعل، وبعد سماع خبر الوفاة اشارت الى انها "لا ترغب الا في رؤية ابنها حيا يرزق فلا شيء يعوضه"، واستنكرت "استهداف ابنائها دون سواهم" مؤكدة ان "ابنها خليفة قضى 6 اشهر بصفاقس وعاد منذ ايام قليلة مع حلول شهر رمضان لاعانتها على الاهتمام بالمواشي".وعبر عدد من اهالي منطقة دوار السلاطنية عن استغرابهم الشديد "من تغلغل التحركات الارهابية في الجبل المحاذي لمنطقتهم"، واكدوا ان "عددا من سكان المنطقة يتوجهون لرعي الاغنام ولجلب الحطب من جبل مغيلة يوميا دون ان يتفطن أي منهم لتحركات مشبوهة خلال النهار، الا ان بعض الانوار تشتعل احيانا بالليل بالجبل مما يدل على تواجد الارهابيين".وتبدو حالة الخوف والفزع على اغلب متساكني المنطقة الذين اكد عدد منهم انهم "يفكرون احيانا في النزوح من المنطقة، الا انهم يعجزون فحب ارضهم متاصل ومتجذر داخل كل فرد منهم".ومن جانبه افاد احد سكان منطقة السلاطنية ان "منطقة الموت" التي قتل بها الاخوين السلطاني "قريبة من احد العيون المائية، ويتوفر بها المرعى الجيد، وربما تتمركز قريبا منها المجموعة الارهابية لتوفر الماء بها" وبين ان هذه "منطقة الموت" "تستقطب كل اهالي المنطقة لرعي الاغنام".وعن اهم مطالب ابناء الجهة فقد اجمع كل الذين تحدثت اليهم مراسلة (وات) ان مطلبهم الوحيد "توفير الامن بالمنطقة"، فلاشيء اهم من الامن عندهم خاصة وان حياة ابنائهم مهددة ويد الارهاب تترصدهم والخوف استوطن قلوب الاباء والامهات على فلذات اكبادهم.كوثر/شوقي/باشا