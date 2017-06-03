رفع 159 مخالفة اقتصادية في المهدية خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان

Samedi 03 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-03 20:02:20

- تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالمهدية، خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان، من رفع 159 مخالفة إثر القيام بحوالي 1584 زايرة تفقد، وفق ما أفاد به، اليوم السبت، المدير الجهوي للتجارة بالجهة، الحبيب نصري، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح نصري أن من ضمن المخالفات، تعلقت 11 مخالفة بتجار المواد الغذائية بالجملة، وخاصة المواد المدعمة كالزيت النباتي والسكر، فيما تمثلت أهم المخالفات في عدم اشهار الاسعار، وعدم الاستظهار بالفواتير، والإخلال بتراتيب الدعم، وبعض الممارسات الاحتكارية.و أضاف أن فرق المراقبة حجزت، في نفس الإطار، 1750 كلغ من السميد، و75 لترا من الزيت النباتي المدعم، و350 كلغ من السكر المدعم، و160 كلغ من البسكويت، و 10 كلغ من الشكولاطة منتهية الصلوحية، مؤكدا أنه تم حجز 5 آلات وزن غير قانونية، ومنع 4 شركات لبيع المواد الغذائية بالجملة من التزود بالزيت النباتي المدعم لاخلالها بتراتيب الدعم.جمر/يسر .