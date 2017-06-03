رفع 159 مخالفة اقتصادية في المهدية خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان

وأوضح نصري أن من ضمن المخالفات، تعلقت 11 مخالفة بتجار المواد الغذائية بالجملة، وخاصة المواد المدعمة كالزيت النباتي والسكر، فيما تمثلت أهم المخالفات في عدم اشهار الاسعار، وعدم الاستظهار بالفواتير، والإخلال بتراتيب الدعم، وبعض الممارسات الاحتكارية.
و أضاف أن فرق المراقبة حجزت، في نفس الإطار، 1750 كلغ من السميد، و75 لترا من الزيت النباتي المدعم، و350 كلغ من السكر المدعم، و160 كلغ من البسكويت، و 10 كلغ من الشكولاطة منتهية الصلوحية، مؤكدا أنه تم حجز 5 آلات وزن غير قانونية، ومنع 4 شركات لبيع المواد الغذائية بالجملة من التزود بالزيت النباتي المدعم لاخلالها بتراتيب الدعم.
جمر/يسر .
Publié le:2017-06-03 20:02:20
Par:toucom (France )
Sur: القناة الفرنسية '' TF1'' تبث تقريرا حول تحسن الوضع الأمني في تونس وارتفاع حجوزات السياح الفرنسيين