إحباط عمليتي إجتياز للحدود البحرية خلسة ببنزرت

Samedi 03 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-03 14:13:18

- أحبطت الوحدات البحريّة التابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني ببنزرت، فجر اليوم السبت، عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، حيث تمّ حجز زورق بحري مجهّز بمحرّك، على مستوى سواحل الدمنة بمعتمدية رأس الجبل من ولاية بنزرت.وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأنه كان على متن الزورق البحري 19 مجتازا (تتراوح أعمارهم بين17 و25 سنة)، من بينهم 3 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.وأضافت أن الوحدات المذكورة تمكنت أيضا من إحباط عملية إجتياز ثانية على مستوى سواحل غار الملح من ولاية بنزرت، وضبط زورق بحري على متنه 10 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة).