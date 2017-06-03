إحباط عمليتي إجتياز للحدود البحرية خلسة ببنزرت

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأنه كان على متن الزورق البحري 19 مجتازا (تتراوح أعمارهم بين17 و25 سنة)، من بينهم 3 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
وأضافت أن الوحدات المذكورة تمكنت أيضا من إحباط عملية إجتياز ثانية على مستوى سواحل غار الملح من ولاية بنزرت، وضبط زورق بحري على متنه 10 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة).
Publié le:2017-06-03 14:13:18
Par:karim74 (Tunisia )
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