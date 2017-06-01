‎ الداخلية: الإطاحة بـالمهرب ''وشواشة''

Jeudi 01 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-01 14:34:48

- تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة بالتنسيق مع فرقتي الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين وبنقردان تمكنت خلال عملية أمنية ناجحة يوم الاربعاء من الإطاحة بشبكة بولاية مدنين مختصة في تهريب بنادق الصيد من ليبيا إلى تونس ثم تهريبها إلى الجزائر.وأشارت الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس إلى أنه تم التمكن من حجز 88 بندقية صيد نوع "تورين"81 بندقية صيد عيار 16 مم و7 بنادق عيار 12 مم ذات فوهتين بعد مداهمة مستودع على ملك أحد المهربين بمدينة مدنين.كما أوضحت أن الوحدات المذكورة تمكنت من القبض على المهرب الذي تولى نقل البنادق المحجوزة على متن سيارة تمّ حجزها من مدينة بنقردان إلى مدينة مدنين .وبينت في هذا الجانب أن مهربا خطيرا بجهة بنقردان يكنى بـ"وشواشة" اعترف إثر مداهمة منزله والقبض عليه والتحري معه من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة بأنه هو من تولى تهريب البنادق المحجوزة من ليبيا عبر الحدود التونسية الليبية مرورا بولاية تطاوين منذ حوالي أسبوعين مستغلا في ذلك الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها منطقة الكامور ولاية تطاوين وإنشغال الأمن بتلك الأحداث حسب تصريحه.وأضافت أن القيمة المالية للمحجوز قدّرت بحوالي 372 ألف دينار وأن النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة بالإحتفاظ بأفراد الشبكة الثلاثة ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "شبهة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتكوين وفاق من أجل الإعتداء على الأشخاص والأملاك والإتجار في الأسلحة دون رخصة وحمل ومسك سلاح ناري دون رخصة".ليلى