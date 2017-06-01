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‎ الداخلية: الإطاحة بـالمهرب ''وشواشة''

Jeudi 01 Juin 2017
بــاب نــات - تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة بالتنسيق مع فرقتي الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين وبنقردان تمكنت خلال عملية أمنية ناجحة يوم الاربعاء من الإطاحة بشبكة بولاية مدنين مختصة في تهريب بنادق الصيد من ليبيا إلى تونس ثم تهريبها إلى الجزائر.

وأشارت الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس إلى أنه تم التمكن من حجز 88 بندقية صيد نوع "تورين"81 بندقية صيد عيار 16 مم و7 بنادق عيار 12 مم ذات فوهتين بعد مداهمة مستودع على ملك أحد المهربين بمدينة مدنين.
كما أوضحت أن الوحدات المذكورة تمكنت من القبض على المهرب الذي تولى نقل البنادق المحجوزة على متن سيارة تمّ حجزها من مدينة بنقردان إلى مدينة مدنين .

وبينت في هذا الجانب أن مهربا خطيرا بجهة بنقردان يكنى بـ"وشواشة" اعترف إثر مداهمة منزله والقبض عليه والتحري معه من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة بأنه هو من تولى تهريب البنادق المحجوزة من ليبيا عبر الحدود التونسية الليبية مرورا بولاية تطاوين منذ حوالي أسبوعين مستغلا في ذلك الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها منطقة الكامور ولاية تطاوين وإنشغال الأمن بتلك الأحداث حسب تصريحه.
وأضافت أن القيمة المالية للمحجوز قدّرت بحوالي 372 ألف دينار وأن النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة بالإحتفاظ بأفراد الشبكة الثلاثة ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "شبهة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتكوين وفاق من أجل الإعتداء على الأشخاص والأملاك والإتجار في الأسلحة دون رخصة وحمل ومسك سلاح ناري دون رخصة".
ليلى



Publié le:2017-06-01 14:34:48

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1 de 1 commentaires pour l'article 143501

Mandhouj  (France)  |Jeudi 01 Juin 2017 à 14h 54m |           
هذه عمليات تابعة لعمل اليومي لقواتنا الأمنية .. منذ وقت طويل نقراء من حين لآخر أخبار تصر من هذا النوع ... الحرب على الفساد هي أوسع من ذلك ، و الشاهد يفهم هذا جيدا ...
سؤال أين وصلت مشاريع إنجاز المناطق الحرة في الحدود ؟ هذه المناطق قد تكون جزء من البديل الذي يجب أن تقوم به الدولة ، محاربة الموازي ، و البطالة و الفقر .

الشعب يساند بدون نقاش كل حرب على الفساد ، شرط أن تكون حرب على الفساد ، و ليس تصفية حسابات بين شقوق النداء ... توظيف مؤسسات الدولة في حرب الشقوق ، هو اهدار للمال العام ، و خيانة سياسية و أخلاقية ...

ملاحظة : أمام النقد الذي تواجهه الحكومة ، في التشكيك ، و و ، الحكومة يجب أن تستمر بجد و بخطى ثابتة في الحرب على الفساد ، في إستكمال المسارات ، و أن تحمي نفسها و مؤسسات الدولة بالشفافية و المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية ... ميش لأن الحكومة تواجه نقد في طريقة التفاعل مع الفساد ، يجب أن تسيب الماء على الزرع ، لا ؛ يجب أن تثبت أنها جادة في الحرب على الفساد ، و أن كل وزراء الحكومة منخرطين في ذلك .. فالفساد الذي ينخر مؤسسات الصحة العمومية لا يقل
خطورة عن التآمر عن أمن الدولة .. التآمر على الأمن الصحي للمواطن جريمة كبرى ... كذالك الأمن الغذائي ، ...

الكفاح الكفاح حتى إسقاط الفساد ، و إصلاح منظومة العلاقات عبر آليات و قيم جديدة .



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