حجز 113 طنا من الزيتون والموالح والمخللات الفاسدة في المرناقية بمنوبة

Mardi 30 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-30 18:36:56

- تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة منوبة، ، ظهر اليوم الثلاثاء، من حجز 113 طن من الموالح والمخللات والزيتون الفاسد الغير صالح للاستهلاك ضمن فريق مشترك مع الفلاحة والصحة ومركز الحرس الوطني بالمرناقية وفرقة الحرس البلدي التابعة لمنطقة الحرس الوطني بطبربة تعلوه الديدان والفطريات والحشرات وتنبعث منه روائح كريهة مخبأة بشكل غير صحي في براميل سعة البرميل الواحد 100 كلغ.حيث يقوم صاحبها ببيعها بالأسواق وإلى تجار التفصيل بمنوبة وخارجها وذلك بأحد المستودعات العشوائية بجهة حميم من معتمدية المرناقية، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ياسر بن خليفة.واضاف في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة انه تم في نفس المستودع حجز كمية 177 طنا و289 كلغ من مادة البوصَيلة مجهولة المصدر، و 6 أطنان و264 كلغ حلزون مشكوك في مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل حيث أنها لا تحمل بيانات التأشير بالإضافة إلى عدم مسك فاتورات الشراء وعدم مسك شهائد الصحة والسلامة، مبينا انه تم في الاطار تحرير مخالفات اقتصادية وصحية من أجل مسك وترويج منتوجات يعلم ماسكها أنها فاسدة ولا تستجيب للتراتيب الجارى بها العمل ومخالفة الشروط الصحية على معنى الفصلين 11 و12 من القانون عدد 117 المتعلق بحماية المستهلك هدا وتم خلال نفس حملة المراقبة 400 حجز كمية كلغ من الأجبان ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك محفوظة في أوان غير صحية ولا تحمل أي بيانات تأشيرية، في وحدة متخصصة في صناعة الأجبان بالمرناقية فضلا عن 300 لتر من الزيت النباتي المدعم بمحل مواد غذائية لتعمد صاحبها إخفائها والامتناع عن بيعها، حسب تصريحه.وأضاف بن خليفة انه يجري استيفاء الاجراءات القانونية بالتنسيق مع محكمة الناحية بطبربة والنيابة العمومية لإتلاف كمية الموالح الفاسدة والاجبان وكافة المحجوزات .من جهة أخرى ، أسفر مجهود اعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة خلال، اليوم الثلاثاء، عن رفع عدد30 مخالفة اقتصادية تم تحريرها خلال 167 زيارة تفقد تعلقت ب 10 مخالفات في قطاع المواد الغذائية و6 مخالفات في قطاع الخضر والغلال، و 6 مخالفات في قطاع المخابز والمرطبات، و8 مخالفات في قطاعات مختلفة، فيما اختلفت نوعية المخالفات بين الفوترة، و عدم اشهار الأسعار ومسك موازين غير قانونية، والإخلال بتراتيب الدعم، وبالترفيع في الاسعار والامتناع عن البيع.ن ع/يسر