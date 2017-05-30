غازي الشواشي: ما يمكنش نرفع راية محاربة الفساد باليمنى وباليسرى عامل قانون لتبييض الفساد

Mardi 30 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-30 10:44:25

- أكد الأمين العام للحزب الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لإذاعة شمس آف آم على ضرورة " تفادي الإنتقائية في الحرب والحملة ضد الفساد".وشدد الشواشي على ان الحرب ضد الفساد تستوجب"إعداد العدة والعتاد مثل تحسين ظروف القضاة وظروف عملهم"، مشيرا إلى انه "لاوجود لإرادة لأنه لو وجدت الإرادة لأعدّ يوسف الشاهد العدة والعتاد ودعم القضاء ووضع قوانين قبل الإنطلاق في الحملة ".وطالب الشواشي بحد ادنى من الإنسجام في هذه المرحلة قائلا:"ما يمكنش نرفع راية محاربة الفساد باليمنى وباليسرى عامل قانون لتبييض الفساد"، لافتا النظر إلى الإنطلاق في مناقشة مشروع قانون المصالحة غدا.وأفاد الشواشي:"يجب أن تكون سياستنا في محاربة الفساد سياسة واضحة وحقيقة لا نريدها تصفية حسابات".