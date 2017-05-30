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Politique

غازي الشواشي: ما يمكنش نرفع راية محاربة الفساد باليمنى وباليسرى عامل قانون لتبييض الفساد

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - أكد الأمين العام للحزب الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لإذاعة شمس آف آم على ضرورة " تفادي الإنتقائية في الحرب والحملة ضد الفساد".

وشدد الشواشي على ان الحرب ضد الفساد تستوجب"إعداد العدة والعتاد مثل تحسين ظروف القضاة وظروف عملهم"، مشيرا إلى انه "لاوجود لإرادة لأنه لو وجدت الإرادة لأعدّ يوسف الشاهد العدة والعتاد ودعم القضاء ووضع قوانين قبل الإنطلاق في الحملة ".

وطالب الشواشي بحد ادنى من الإنسجام في هذه المرحلة قائلا:"ما يمكنش نرفع راية محاربة الفساد باليمنى وباليسرى عامل قانون لتبييض الفساد"، لافتا النظر إلى الإنطلاق في مناقشة مشروع قانون المصالحة غدا.

وأفاد الشواشي:"يجب أن تكون سياستنا في محاربة الفساد سياسة واضحة وحقيقة لا نريدها تصفية حسابات".



Publié le:2017-05-30 10:44:25

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1 de 1 commentaires pour l'article 143388

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 30 Mai 2017 à 11h 22m |           
سي غازي حسب الظرف والحال وخاصّة نسبة رجل الأعمال.
إلّي نسالوه مغرفة ونحبّوا نحاربوه ونقتلوه نرفعولو راية محاربة الفساد
ولّي نحبّوه ونتعاطفو معاه نستقبلوه بقانون المصالحة



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