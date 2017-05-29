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حجز اطنان من المواد الفاسدة وتسجيل 77 مخالفة في الثلاث الايام الاولى من رمضان بمنوبة

Lundi 29 Mai 2017
بــاب نــات - تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة خلال الثلاث الايام الاولى من شهر رمضان من رفع77 مخالفة اقتصادية بعد القيام ب335عملية مراقبة بمختلف الاسواق بالجهة.
وأفاد المدير الجهوي للتجارة بمنوبة، ياسر بن خليفة، لمراسلة (وات) أن تلك الحصيلة من المخالفات تعلقت بالترفيع في الأسعار، وعدم إشهار الأسعار، ومسك موازين غير قانونية، كما شملت المخالفات التي قامت برفعها 4 فرق مراقبة اقتصادية قطاع المواد الغذائية، والخضر والغلال، والمخابز والمرطبات.
وأضاف بن خليفة ان الثلاثة ايام الاولى من شهر رمضان تم خلالها ايضا حجز كميات من المواد تتمثل في 16,400 كلغ من الموالح الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، و3,250 طن من الفارينة، و1,764 طن من شريحة الطماطم، و2,5 طن من الملح الغذائي، و300 كلغ من القنارية المملحة، و200 كلغ من السكر، و191 كلغ من الجبن الفاسد، و50 كلغ من الدجاج المذبوح الفاسد، و48 كلغ من المرطبات غير الصالحة للاستهلاك .
وأوضح المدير الجهوي أن وضعية التزويد جيدة، وقد تميزت على خلاف السنوات المنقضية بتنوع في عرض المنتوجات، وتنوع في الاسعار ايضا، ولم يسجل، وفق قوله، أي نقص في التزويد، وأية اخلالات، وذلك بفضل توفر المخزون الاحتياطي مع نجاعة المراقبة في القضاء على عديد الظواهر السلبية في المعاملات التجارية بالاسواق والمحلات التجارية .




Publié le:2017-05-29 19:36:33

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1 de 1 commentaires pour l'article 143372

Mandhouj  (France)  |Lundi 29 Mai 2017 à 20h 08m |           
هذا أيضا فساد ، و ربح المعركة ضده تكون خاصة عند ربح المعركة ضد الفساد الكبير (داخل الدولة و مؤسساتها )، كما عند القضاء على المنظومات الموازية ..
نتمى لبلدنا التعافي من كل أنواع الفساد .



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