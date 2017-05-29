الحرس الوطني: إحباط 71 عملية تهريب وحجز بضائع مهربة قيمتها أكثر من 2 م د

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه تم القبض على 6 عناصر تكفيرية مفتش عنها لفائدة الحرس والأمن الوطنيين من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي"، وإيقاف 15 عنصرا آخرين مشتبه فيهم بالإنتماء إلى تنظيم إرهابي، الى جانب القبض على 842 مفتّش عنهم.
كم أفادت بأنه تم حجز 4 بنادق صيد ممسوكة دون رخصة، و 17 كغ من مخدّر القنب الهندي "زطلة"، و740 قرصا مخدّرا و20 نبتة من مخدّر "الماريخوانا"، بلغت قيمتها الجملية 220 ألف دينار، بالإضافة الى حجز 86 وسيلة نقل مفتّش عنها (سيارات وشاحنات).
وأعلنت عن إحباط 4 عمليات اجتياز للحدود البرية خلسة والقبض على 20 مجتازا، وإحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة والقبض على 13 مجتازا.
Publié le:2017-05-29 14:11:52
Par:okba_ben_nafaa (Switzerland )
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