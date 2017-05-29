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Politique

لا اعتكاف ولا تهجد بالمساجد والجوامع دون ترخيص مسبق (وزارة الشؤون الدينية)

Lundi 29 Mai 2017
بــاب نــات - تطبيقا لقانون المساجد لسنة 1988 الذي ينص في فصله الخامس على ان ممارسة اي نشاط في المساجد والجوامع لا يكون الا بترخيص مسبق أكدت وزارة الشؤون الدينية انه " لا اعتكاف ولا تهجد خلال شهر رمضان دون القيام باجراءات هذا الترخيص" .

وفي هذا السياق صرحت المكلفة بالاعلام بوزارة الشؤون الدينية نجاة الهمامي اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الاجراء يتنزل في اطار توفير الامن للمصلين، وضمان حرمة المساجد والجوامع واحترامها ، وتوفير الاطارات المسجدية خدمة للمتهجدين والمعتكفين الى جانب التحكم في المصاريف المتعلقة خاصة بالماء والكهرباء والتي تحمل على الوزراة باعتبارها سلطة الاشراف.

واوضحت ان تفعيل هذا الاجراء يتم بالتنسيق بين الوزارة والمديرين الجهويين للشؤون الدينية والوعاظ المحليين، مشيرة الى ان عملية التهجد والاعتكاف لا تشمل كل الجوامع والمساجد البالغ عددها الجملي 5715 من بينها 2000 مسجد وجامع كانت خارج السيطرة لما شهدته دور العبادة من فوضى بعد الثورة وفق توصيفها.

واضافت الهمامي ان الوزارة تعمل حاليا على استكمال تسوية وضعيات الجوامع والمساجد المبنية في السنوات الاخيرة دون رخصة وعددها 352، وقد تمكنت الى حد الان من تسوية وضعية 125 معلما، مقابل 165 معلما اخر في طور التسوية، في حين لم ترد بعد على الوزارة ملفات بقية المعالم الدينية وعددها قرابة 62 والتي رجحت ان يكون مآلها الغلق.


ولفتت في إطار آخر إلى أن وزارة الشؤون الدينية تواصل إسهامها في حملة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدد من الوزارت ذات العلاقة بالملف، لاسيما من خلال توعية الشباب في الجنوب والمناطق الداخلية بمخاطر هذه الآفة وغرس قيم الإعتدال والتسامح التي تميز الدين الإسلامي الحنيف.
يذكر أن وزارة الشؤون الدينية اعدت برنامجا خاصا بشهر رمضان المعظم يشمل هذه السنة تنظيم أكثر من 113 الف نشاطا دينيا في الداخل والخارج، الى جانب برمجة انشطة تتعلق بذكرى فتح مكة المكرمة الموافق ليوم 10 رمضان وذكرى غزوة بدرفي 17 من الشهر الكريم وذكرى ليلة القدر وختم القران الكريم في ليلة 27 من كل سنة.
سارة

Publié le:2017-05-29 12:25:47

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3 de 3 commentaires pour l'article 143341

Aziz75  (France)  |Lundi 29 Mai 2017 à 12h 06m | Par           
المحافظة في استهلاك الماء، من مبادئ الاسلام السمحة، احترام الجار كذالك.وماذا تقولين في شراء علم من تركيا ب300 مليون

Raisonnable  (Netherlands)  |Lundi 29 Mai 2017 à 11h 58m | Par           
نجاة الهمامي، ممثلة اليسار الاستاصالي. في وزارة الشؤون الدينية. طردها د. خليل من الشباك و عادت من الباب. تجليات الثورة المضادة

Zama9tel  (Tunisia)  |Lundi 29 Mai 2017 à 11h 32m |           
لا شك أنه فمة مساجد فيها فوضى لا تليق ببيوت الرحمان..لازم خدمة متاع توعية وتربية..أما موش الحل غلقها ..والا جعلها بكراس شروط..هذي ساسة زيد الماء زيد الدقيق..



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