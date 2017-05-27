Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Law Saalouk  
Politique

هيئة الحقيقة والكرامة توضح أن ''تحويل مبلغ لفائدة تونس بقيمة 5ر3 مليون أورو كان في إطار ملف تحكيم ومصالحة''

Samedi 27 Mai 2017
بــاب نــات - أوضحت هيئة الحقيقة والكرامة، أن "المبلغ المجمد بقيمة 5ر3 مليون أورو، لمحمد سليم شيبوب والذي تم تحويله لفائدة خزينة الدولة مؤخرا قد تم في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها".

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها اليوم السبت، أن "هذا المبلغ جاء كتسبقة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المُبرمة بتاريخ 5 ماي 2016، بين الشخص المذكور، بصفته مرتكب انتهاك فساد مالي، والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة، بصفتها متضررة".

كما بينت أن "تحويل هذا المبلغ يأتي في إطار المجهودات والأعمال التحضيرية التي تقوم بها لجنة التحكيم والمصالحة لحصر الأموال المهرّبة التي تعود لمحمد سليم شيبوب والسهر على إعادتها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك قبل البتّ في ملفّ التحكيم والمصالحة وإصدار قرار تحكيمي نهائي بين الطرفين".

وكانت وزارة العدل قد أعلنت أمس الجمعة، أن "السلطات القضائية السويسرية، أبلغتها يوم الأربعاء، عبر القنوات الدبلوماسية، بأنها إستجابت للإنابة القضائية الدولية التكميلية الموجهة إليها من طرف السلطات التونسية، في إطار الأبحاث الجارية ضد المدعو سليم شيبوب، وموافقتها على تسليمها الوثائق والمستندات البنكية المطلوبة، مع تحويل مبلغ 5ر3 مليون أورو مجمدة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية".
ليلى



Publié le:2017-05-27 14:19:56

cadre-de43cc6d920a690bf11627aff3ddbaf9-2017-05-27 14:19:56
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143297



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,2

  • (23 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74409 DT        1$ =2,43200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mai)   354,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143297 5005|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires