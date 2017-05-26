القضاء السويسري يوافق على تحويل مبلغ 5ر3 مليون أورو من الأموال المهربة للخزينة العامة للبلاد التونسية

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، بأنه في أطار متابعة الموضوع، إنعقد اليوم الجمعة لقاء في مقرها، مع المدعي العام للشؤون الجزائية بسفارة الجمهورية الفيدرالية السويسرية بتونس، تم خلاله تثمين هذه الخطوة الإيجابية في مسار إسترجاع الدولة التونسية للأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
وأضافت أن الطرفين، أكدا إلتزامهما بمواصلة العمل المشترك على مزيد توثيق التعاون القضائي بين البلدين، لإحراز نتائج إيجابية أخرى في هذا المجال.
Publié le:2017-05-26 18:15:22
Par:mah20 (France )
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