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Justice

القضاء السويسري يوافق على تحويل مبلغ 5ر3 مليون أورو من الأموال المهربة للخزينة العامة للبلاد التونسية

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة العدل، أن السلطات القضائية السويسرية، أبلغتها أول أمس الإربعاء عبر القنوات الديبلوامسية، بأنها إستجابت للإنابة القضائية الدولية التكميلية الموجهة إليها من طرف السلطات التونسية، في إطار الأبحاث الجارية ضد سليم شيبوب، وموافقتها على تسليمها الوثائق والمستندات البنكية المطلوبة، مع تحويل مبلغ 5ر3 مليون أورو مجمدة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.



وأفادت الوزارة في بلاغ لها، بأنه في أطار متابعة الموضوع، إنعقد اليوم الجمعة لقاء في مقرها، مع المدعي العام للشؤون الجزائية بسفارة الجمهورية الفيدرالية السويسرية بتونس، تم خلاله تثمين هذه الخطوة الإيجابية في مسار إسترجاع الدولة التونسية للأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
وأضافت أن الطرفين، أكدا إلتزامهما بمواصلة العمل المشترك على مزيد توثيق التعاون القضائي بين البلدين، لإحراز نتائج إيجابية أخرى في هذا المجال.



Publié le:2017-05-26 18:15:22

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4 de 4 commentaires pour l'article 143260

Mandhouj  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 20h 04m |           
3,5 مليون أورو ، لتمويل موائد الافطار التي سيقيمها قصر قرطاج في هذا الشهر الفضيل ، و عمهم ترامب باش يجي يزور و يحضر موائد افطار الاسلام المتسامح ...

الاسلام المتسامح ! بمعنى أن الذين سيحضرون تلك الموائد في زيارة ترامب كلهم فاطرين ، لكن متمسكون بالعادات و التقاليد المورثة عن الأجداد ! هذ ما يسمى إحياء التراث ...

الله يرحم الوالد ، في هذا الشهر الفضيل ، و الذي هو داخل أيضا، رمضان ، لماذا ذهب ينتخب ؟ الله يرحمك و يوسع عليك ، ساهمت في ميزيرية الشعب و أنت ميت ...

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 18h 27m |           
هذا المبلغ يمثل نسبة الفائدة من الأموال المودعة في أحد البنوك السويسرية
إذا "موش مزية" و بالأحرى "منو فيه زيت يقليه".
و السلام

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 18h 25m |           
من المؤكد أن تونس تحتل الموقع الأول في نهب المال العام عبر العالم فرغم ملاحقة الأموال المنهوبة من عهد المخلوع فإن النزيف لم يتوقف لحد اليوم *

Wissem_latrach  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 18h 23m |           
يا للصدف، يعني القضاء السويسري أراد أن يتزامن قراره مع حملة الشاهد لمكافحة الفساد؟

إنها لعبة دولية لاحتكار الفساد بأيدي عصابة نافذة من أجل رسلكة نفس المنظومة الديمقراطية التي كفر بها الناس وتركوا صناديق الإقتراع

الثورة مستمرة...



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