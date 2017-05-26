العذاري: الانتاج متوفر خلال شهر رمضان و الاسعار في منحى تنازلي لاغلب الخضر والغلال

Vendredi 26 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-26 18:44:52

- افاد وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، ان الانتاج متوفر خلال شهر رمضان بكميات مرضية ودون تسجيل اشكاليات في التزويد مؤكدا ان الاسعار في منحى تنازلي لاغلب اصناف الخضر والغلال الصيفية ومستقرة في مستويات عادية بالنسبة للحوم والبيض.واضاف العذاري، خلال ندوة صحفية عقدها، الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، "ان الوزارة قد انطلقت في تنظيم حملات مراقبة وطنية على مستوى مسالك التوزيع في كل الجهات من اجل التصدي لكل المخالفين" واوضح، انه تم تزويد السوق بصفة منتظمة بمادة البطاطا والطماطم التي يقدر انتاجها ب حوالي 86 الف طن والفلفل ب 24 الف طن والخضر الورقية بحوالي 75 الف طن مشيرا الى توفر وتنوع انتاج الغلال كالمشمش والبوصاع والخوخ والعوينة والدلاع والبطيخ.واكد في هذا الصدد، تراجع اسعار اغلب اصناف الخضر وخاصة الطماطم و"الفقوس" (الخيار) والفلفل والمعدنوس الى جانب انخفاض بدرجات متفاوتة لاغلب اصناف الغلال شملت بالخصوص الخوخ والقارص والمشمش والتفاح والفراولة باستثناء الارتفاع المسجل في معدلات اسعار الدقلة والموز والدلاع والبطيخ.وقال العذاري ان حوالي 35 الف طن من التمور تم توفيرها بهدف الضغط على اسعار الدقلة، خلال شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع المجمع المهني للغلال وترويجها بسعر 4 دينار للكغ الواحد وذلك بنقاط البيع الراجعة للمجمع والمساحة التجارية (عزيزة) فضلا عن توفير كميات هامة من الحليب المعقم تقدر ب45 مليون لتر.اما بالنسبة للحوم البيضاء والحمراء، ابرز الوزير، ان مخزون لحم الدجاج يقدر ب 1745 طن و1455 طن للحوم الديك الرومي مؤكدا توفر 208 ملايين بيضة لشهر رمضان.واشار الى انخفاض بحوالي 7 بالمائة لمعدلات اسعار الدجاج الجاهز للطبخ وانخفاض ب 11 بالمائة لمعدلات اسعار "الاسكالوب" مقابل استقرار في معدلات اسعار البيض.وفي ما يتعلق بالزيت النباتي المدعم اكد العذاري انه تم تزويد السوق بحصة جملية تقدر ب 14.053 طن شهريا مبينا انه تم تخصيص كمية استثنائية تقدر ب 1400 طن بمناسبة شهر رمضان يتم توزيعها تحت اشراف الادارة بالتنسيق مع الولاة لتغطية الاحتياجات المتنامية خلال الشهر الكريم.واكد في السياق ذاته، انه تم الانطلاق في تفعيل نقاط بيع مباشرة للمستهلك على غرار السوق المركزية بتونس العاصمة والسوق البلدي بمنوبة والدندان والمرناقية والبطان ووادي الليل والمنستير...من جهة اخرى قال زياد العذاري "ان الوزارة خصصت 164 فريق مراقبة اقتصادية لمراقبة اسواق الجملة (فرق قارة) والاسواق البلدية وفرق متحركة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم والانتاج وفرق مشتركة للمراقبة على مستوى الطرقات" موضحا ان عمل هذه الفرق سيكون مراقبة جودة وسلامة المنتوجات والتحكم في الاسعار وشفافية ونزاهة المعاملات ومراقبة الات الوزن والمكاييل.