تركيز 6 نقاط لبيع الزيت النباتي المدعم من المنتج للمستهلك في ولاية منوبة

Jeudi 25 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-25 20:04:03

- فتحت الادارة الجهوية للتجارة بمنوبة، منذ يوم أمس الاربعاء، 6 نقاط لبيع الزيت النباتي المدعم من المنتج للمستهلك مباشرة، بالاسواق البلدية بمنوبة، ووادي الليل، و الدندان، و الجديدة، و المرناقية، و البطان، وذلك طيلة شهر رمضان، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة، ياسر بن خليفة.وأضاف بن خليفة، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه يتم يوميا توزيع أكثر من 30 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم في ولاية منوبة اي 2500 صندوق توزع على جميع نقاط البيع، وتوفر وحدتا تعليب أكثر من 30 ألف لتر يوميا، وتشرف فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة على عملية الانتاج والتعليب، حيث تم تركيز فريقين قارين بوحدتي التعليب، فضلا عن فرق قارة بالنقاط القارة تشرف على عملية البيع وتوفر جميع الحاجيات لجميع المواطنين.و ذكر أن نقاط البيع القارة حققت اقبالا هاما في يومها الاول والثاني، خاصة في ظل التجاوزات الحاصلة التي يقدمها عليها بعض المزودين واصحاب المحلات التجارية، مؤكدا توجيه جميع جهود المراقبة الاقتصادية لضمان التزويد بجميع المواد الحساسة وخاصة الزيت المدعم.وأضاف أنه انطلاقا، من يوم غد الجمعة، تشرع الادارة الجهوية للتجارة بمنوبة في توفير التمر بأسعار مقبولة (4 دينارات للكغ الواحد) وبنوعية جيدة ومعلبة في علب حجم نصف كلغ (سعرها ديناران).يشار الى أن نقاط بيع الزيت النباتي المدعم من المنتج للمستهلك تم فتحها بالتنسيق مع المصالح الجهوية من بلديات ومعتمديات ومنظمة الدفاع عن المستهلك.ن ع/أم