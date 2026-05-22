النائب عبد السلام الدحماني يدعو الي المحاسبة اثر وفاة طفل في بركة مياه بالزارات

دعا النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قابس عبد السلام الدحماني، اليوم الجمعة، إلى مساءلة الجهات المعنية وتحميل المسؤوليات كاملة، إثر وفاة تلميذ غرقا داخل بركة مياه بمنطقة الزارات.وأوضح الدحماني أن المنطقة تشهد وجود حفر تحولت إلى برك مياه نتيجة تسرب متواصل من قنوات محطة تحلية مياه البحر بالزارات، مشيرا إلى أن هذه البرك لم يتم ردمها أو تأمينها رغم المطالب المتكررة بمتابعة الملف والتدخل لمعالجة الوضع.ووصف النائب الحادثة بـ”الفاجعة المؤلمة” بالنسبة لولاية قابس، معتبرا أن المسؤولية تتحملها مختلف السلط والهياكل المعنية، من بينها وزارة البيئة ووزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الوطنية لحماية المحيط، محذرا من إمكانية تكرر مثل هذه الحوادث في ظل غياب التدخلات الوقائية الضرورية.وتعود تفاصيل الحادثة إلى توقف عدد من التلاميذ العائدين من المدرسة الإعدادية بالزارات في اتجاه عمادة العلايا، للعب والسباحة داخل برك المياه، قبل أن يفارق أحدهم الحياة غرقا داخل إحدى البرك.