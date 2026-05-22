فيديو اليوم: طريقة احتفال طريفة للاعبي الترجي لكرة اليد بعد انتصارهم على الافريقي

أثار عدد من لاعبي الترجي الرياضي التونسي لكرة اليد جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طريقة احتفالهم بخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس تونس لكرة اليد 2025-2026 على حساب النادي الإفريقي.وتداولت صفحات رياضية ومقاطع فيديو لحظة خروج لاعبي الترجي من القاعة متعددة الاختصاصات بـرادس، حيث ظهر بعضهم وهم يرتدون أقنعة ويحملون مكبرات صوت، مرددين أغان احتفالية في أجواء طريفة أثارت تفاعلا واسعا بين الجماهير.وكان الترجي الرياضي التونسي قد ضمن تأهله إلى النهائي إثر فوزه مساء الجمعة على النادي الإفريقي بنتيجة 27 مقابل 26، بعد مواجهة قوية انتهى شوطها الأول بتقدم فريق باب سويقة بنتيجة 16 مقابل 15.وسيلاقي الترجي في المباراة النهائية المتأهل من مواجهة نادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات المبرمجة السبت بقاعة ساقية الزيت.ويطمح فريق باب سويقة إلى التتويج بلقب الكأس للمرة 32 في تاريخه والسادسة تواليا، بعد تتويجه الشهر الماضي بلقب البطولة للمرة 38.