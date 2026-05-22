JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:12 Tunis

تأجيل جديد في قضية “الجهاز السري”

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 20:50 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بـتونس، اليوم الجمعة، تأخير النظر في القضية المتعلقة بما يعرف بـ“الجهاز السري” لـحركة النهضة إلى جلسة يوم الثلاثاء 26 ماي الجاري، وذلك لمواصلة استنطاق المتهمين.

وشهدت جلسة اليوم مواصلة استنطاق عدد من المتهمين في الملف، حيث استمعت هيئة الدائرة إلى خمسة متهمين، من بينهم إطارات أمنية وقيادات سابقة بالحركة.


وقررت المحكمة، إثر انتهاء الجلسة، مواصلة الاستنطاقات خلال الجلسة المقبلة المقررة يوم الثلاثاء القادم، في إطار استكمال الأبحاث القضائية المتعلقة بالملف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329821

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 22 ماي 2026 | 5 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:28
16:06
12:23
05:07
03:22
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet27°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-15
27°-16
27°-17
28°-18
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No