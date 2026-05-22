تأجيل جديد في قضية “الجهاز السري”

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بـتونس، اليوم الجمعة، تأخير النظر في القضية المتعلقة بما يعرف بـ“الجهاز السري” لـحركة النهضة إلى جلسة يوم الثلاثاء 26 ماي الجاري، وذلك لمواصلة استنطاق المتهمين.وشهدت جلسة اليوم مواصلة استنطاق عدد من المتهمين في الملف، حيث استمعت هيئة الدائرة إلى خمسة متهمين، من بينهم إطارات أمنية وقيادات سابقة بالحركة.وقررت المحكمة، إثر انتهاء الجلسة، مواصلة الاستنطاقات خلال الجلسة المقبلة المقررة يوم الثلاثاء القادم، في إطار استكمال الأبحاث القضائية المتعلقة بالملف.