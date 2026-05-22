تونس والسنغال تعززان التعاون في مجال الاستزراع المائي الذكي

احتضنت سفارة تونس بداكار يوم 20 ماي 2026، مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة التونسية الناشئة ExypnoTech، المختصة في الحلول الذكية لإدارة مزارع الأسماك، والجمعية الوطنية للفاعلين في قطاع تربية الأحياء المائية بالسنغال - ANAFAS.وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة عملية بين الجانبين تقوم على إدماج الحلول التكنولوجية المبتكرة لفائدة المستغلات السنغالية الناشطة في مجال الاستزراع المائي، خاصة في ما يتعلق بإدارة ومتابعة الإنتاج وتحسين أداء مزارع تربية الأسماك.كما ترمي هذه الشراكة إلى دعم قدرات الفاعلين في القطاع والمساهمة في هيكلته ضمن مقاربة ترتكز على الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية بين تونس والسنغال، مع التركيز على قضايا السيادة الغذائية، وإحداث فرص عمل لفائدة الشباب، ودعم مسارات التنمية المستدامة.وشهد حفل التوقيع حضور عدد من ممثلي المؤسسات العمومية السنغالية والمنظمات المهنية ومراكز البحث والجامعات، حيث مثّل اللقاء مناسبة لاستعراض فرص التعاون والابتكار في قطاع الاستزراع المائي، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الفاعلين التونسيين والسنغاليين.