Babnet

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يشرف على اجتماع لجنة قيادة مشروع الخارطة الرقمية للعقارات الدولية

Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 16:57
      
في إطار متابعة تقدم إنجاز مشروع الخارطة الرقمية للعقارات الدولية قصد تثمين الرّصيد العقاري الدّولي ورقمتنه وتحقيق نجاعة التصرّف فيه طبق توصيات المجلس الوزاري المضيّق المنعقد يوم 20 جانفي 2025 والاجتماع الذي انعقد في الغرض برئاسة الجمهورية يوم 24 فيفري 2025، أشرف وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية رئيس لجنة قيادة المشروع يوم الجمعة 22 ماي 2026 على اجتماع اللجنة المذكورة.

وقد أقرت لجنة القيادة التوزيع الجغرافي للمرحلة الأولى من القسط الثاني الذي يستهدف رقمنة 154000 هكتار على مدى 12 شهرًا لفائدة الإدارة العامة للعقارات الفلاحية وديوان الأراضي الدولية ومكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي.

وأكد الوزير على الدور المحوري للسلطات الجهوية عن طريق السادة الولاة في تذليل كافة الصعوبات الميدانية والتي يمكن أن تعطّل تقدم المشروع.

كما حث رؤساء الهياكل الجهوية لولايات جندوبة والكاف و توزر و قبلي و منوبة و بنزرت و القيروان و القصرين و سيدي بوزيد المعنية بتنفيذ المرحلة الفرعية الأولى إلى تعبئة كل الطاقات وتنسيق الجهود لضمان النجاح الكامل لهذا المشروع الاستراتيجي والذي يمثل دعامة أساسية لدفع الاستثمار الاقتصادي وتكريس الدولة الاجتماعية. كل ذلك في نطاق الشفافية في التعامل مع العقار الدولي.
