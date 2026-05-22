وزارة الاسرة تواصل تنظيم سلسلة دورات تكوينية وتسلم دفعة من شهادات تأهيل الاطارات غير المختصة برياض الاطفال

تواصل وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، خلال شهر جوان القادم، تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية حول حقوق الطفل والشراكة مع الوليّ والتقييم البيداغوجي وتسلم دفعات جديدة من شهادات تأهيل الإطارات غير المختصة برياض الأطفال بولايات باجة وتونس وسليانة، حسب بلاغ للوزارة نشرته الجمعة.وستتولى وزارة الأسرة تنظيم دورتين تكوينيتين من 10 إلى 13 جوان القادم تهمّ الأولى "الشراكة مع الولي" لفائدة مديرات رياض الأطفال العمومية بهدف تعزيز جودة الخدمات بالطفولة المبكرة وتشريك الولي في مشاريع المؤسسة، في حين تستهدف الدورة الثانية المساعدين البيداغوجيين الجدد حول "شبكات الملاحظة والتقييم البيداغوجي".ولفتت الى أن هذا البرنامج التكويني يتنزل في إطار الحرص على مزيد تطوير قدرات مواردها البشريّة، وقد تم ، أمس، اختتام دورة تكوينية ثالثة حول حقوق الطفل لفائدة مديري ومديرات نوادي الأطفال القارة، بمشاركة 35 مدير ومديرة.وشملت هذه الدورة التكوينيّة، التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات، البُعدين النظريّ والتطبيقيّ وأمّن تأطيرها عدد من الخبراء في مجال الطفولة.وفي الإطار ذاته تولت الوزارة تسليم شهائد تكوين لفائدة 84 إطارا غير مختص من ولاية باجة و204 إطارا من ولاية تونس و87 إطارا من ولاية سليانة من بين المستفيدين ببرنامج تأهيل الإطارات غير المختصة برياض الأطفال.