دورة الجزائر الدولية للجيدو: آدم الأندلسي يهدي تونس ذهبية جديدة وحصيلة المنتخب ترتفع إلى 3 ميداليات

واصل المنتخب التونسي للجيدو تألقه في دورة الجزائر الدولية المفتوحة للجيدو 2026، بعد تتويج اللاعب التونسي آدم الأندلسي بالميدالية الذهبية لوزن أقل من 100 كلغ ضمن منافسات صنف الأواسط.وجاء تتويج آدم الأندلسي إثر فوزه في المباراة النهائية على الجزائري محمد شكيب الغول.كما أحرز التونسي آدم كوكي الميدالية الفضية في وزن أكثر من 100 كلغ، بعد خسارته في النهائي أمام الجزائري شريف دحماني.وبذلك ارتفع رصيد المنتخب التونسي إلى ثلاث ميداليات، بعد الذهبية التي كانت قد أحرزتها في وقت سابق اللاعبة نرجس الهداجي في وزن أقل من 48 كلغ ضمن صنف الوسطيات.ويشارك المنتخب التونسي للجيدو في الدورة المقامة أيام 22 و23 و24 ماي الجاري، في أصناف الأواسط والأصاغر، وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.* رنيم بن سليمان (-63 كلغ / صغريات)* نرجس الهداجي (-48 كلغ / وسطيات)* آدم الأندلسي (-100 كلغ / أواسط)* آدم كوكي (+100 كلغ / أواسط)* البشير الخياري* محمد الفاضل الغزواني* سعد منصور* سمير عباسي