الترجي الرياضي التونسي يطالب بمراجعة أداء التحكيم ويحتج على تدخل الـ VAR في مباراة بوحجلة

Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 16:49
      
أعلن الترجي الرياضي التونسي أنه وجّه اليوم مراسلة إلى المكتب الجامعي والإدارة الوطنية للتحكيم، عبّر فيها عن احتجاجه على ما اعتبره تواصل الأخطاء التحكيمية التي استهدفت الفريق خلال الموسم الحالي.

وأوضح النادي، في بلاغ نشره، أنه سبق له بتاريخ 21 أفريل الماضي مطالبة الهياكل المشرفة على التحكيم بالتحري في تعيينات حكام الساحة وحكام الـVAR، “تفاديا للأخطاء وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص”، معتبرا أن الوضع “لم يشهد أي تغيير”.


وأشار البلاغ إلى أن آخر هذه الحالات تمثلت، وفق رواية النادي، في تدخل حكم الـVAR هيثم قيراط خلال مباراة الفريق أمام بعث بوحجلة ضمن كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، حيث اتهمه الترجي بمحاولة إلغاء هدف اعتبره “شرعيا”، عبر استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللقطة مع عدم عرض زاوية تصوير خلفية قال إنها تؤكد صحة الهدف.


وأضاف النادي أن احتساب الهدف في النهاية “لا يلغي خطورة السلوك الصادر عن حكم الـVAR”، معتبرا أن ما حدث “يتجاوز إطار الخطأ البشري ويطرح تساؤلات جدية حول طريقة إدارة تقنية الفيديو”.

وأكد الترجي الرياضي التونسي أنه التزم خلال الفترة الماضية “بالرصانة وعدم إثارة عديد الأخطاء التحكيمية حفاظا على المناخ العام”، لكنه تحدث في المقابل عن وجود “منظومة خفية” قال إنها تعمل لفائدة أندية أخرى، مستثنيا في الآن ذاته المشرف العام على التحكيم جمال الحيمودي.

كما لوّح النادي بالكشف عن أسماء من يقفون وراء هذه “المنظومة”، في صورة عدم ضمان المساواة بين جميع الأندية واحترام الميثاق الرياضي.

وطالب الترجي، في ختام بلاغه، بـ:

* مراجعة التسجيلات الصوتية والمحادثات بين حكم الساحة وحكم الـVAR خلال المباراة
* عدم تعيين الحكم هيثم قيراط أو أي حكم “يخطئ مستقبلا في حق النادي”، بداية من مباراة نصف نهائي كأس تونس، سواء كحكم ساحة أو حكم VAR

كما دعت الهيئة المديرة جماهير الفريق إلى “الالتفاف حول النادي” خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام باحترام القانون والروح الرياضية.
