البريد التونسي يفتح 168 مكتب بريد استثنائيا السبت
أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد بصفة استثنائية يوم غد السبت 23 ماي 2026، وذلك بهدف تأمين الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين تزامنا مع الاستعدادات لـعيد الأضحى.
وأوضح البريد التونسي أن مكاتب البريد المعنية ستؤمن حصة عمل بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة ظهرا.
ودعا المؤسسة المواطنين إلى الاطلاع على قائمة مكاتب البريد المفتوحة عبر الموقع الرسمي لـالبريد التونسي.
