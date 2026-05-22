تأجيل محاكمة رئيس جمعية "نماء تونس" وأعضاء بالجمعية

Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 09:30
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، تأجيل محاكمة عبد الكريم سليمان، رئيس جمعية "نماء تونس" والقيادي السابق بحركة النهضة، إلى موعد لاحق، وذلك استجابة لطلب محامي المتهمين.

ويشمل الملف كذلك عددا من أعضاء الجمعية المحالين بحالتي إيقاف وسراح.


وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة عبد الكريم سليمان رفقة متهمين اثنين آخرين بحالة إيقاف، ومتهمين آخرين بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي.


ويلاحق المتهمون من أجل شبهات تتعلق بـتبييض الأموال والحصول على تمويلات أجنبية مشبوهة ومجهولة المصدر.
