JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:43 Tunis

الاحتفاظ بصاحب وكالة أسفار محل أكثر من 70 منشور تفتيش من أجل التحيل في رحلات الحج والعمرة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1015484b4522.99423154_efngqpojmkhli.jpg>
Image AI creation / صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 09:32 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بالاحتفاظ بصاحب وكالة أسفار مختصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، صدر في حقه أكثر من 70 منشور تفتيش من أجل جرائم التحيل.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن عدة شكايات وردت على الجهات الأمنية والقضائية، تقدم بها أساسا شيوخ وكبار سن، أكدوا تعرضهم إلى عمليات تحيل من طرف صاحب وكالة الأسفار، بعد أن تسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل تنظيم رحلات للحج والعمرة دون الإيفاء بتعهداته.


كما كشفت المعطيات ذاتها أن المظنون فيه محل أكثر من سبعين منشور تفتيش، إلى أن تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر من تحديد مكان تواجده بالضاحية الجنوبية للعاصمة.


وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تم تنفيذ مداهمة للمكان الذي كان يتحصن به، ما أسفر عن إلقاء القبض عليه وإيقافه.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به ومباشرة الأبحاث اللازمة في شأنه.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329769

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 22 ماي 2026 | 5 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:28
16:06
12:23
05:07
03:22
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-15
26°-16
27°-17
27°-18
  • Avoirs en devises 25274,8
  • (21/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38912 DT
  • (21/05)
  • 1 $ = 2,90482 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/05)     555,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/05)   28510 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>