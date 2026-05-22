الاحتفاظ بصاحب وكالة أسفار محل أكثر من 70 منشور تفتيش من أجل التحيل في رحلات الحج والعمرة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوانبالاحتفاظ بصاحب وكالة أسفار مختصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، صدر في حقه أكثر منمن أجل جرائم التحيل.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن عدة شكايات وردت على الجهات الأمنية والقضائية، تقدم بها أساسا شيوخ وكبار سن، أكدوا تعرضهم إلى عمليات تحيل من طرف صاحب وكالة الأسفار، بعد أن تسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل تنظيم رحلات للحج والعمرة دون الإيفاء بتعهداته.كما كشفت المعطيات ذاتها أن المظنون فيه محل أكثر من، إلى أن تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر من تحديد مكان تواجده بالضاحية الجنوبية للعاصمة.وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تم تنفيذ مداهمة للمكان الذي كان يتحصن به، ما أسفر عن إلقاء القبض عليه وإيقافه.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به ومباشرة الأبحاث اللازمة في شأنه.