توقّــف جــولان المتــرو رقم 1 يوم الأحـد المقبــل بسبب اشغال تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة

افادت شركة النقل بتونس أن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد يوم الأحد 24 ماي 2026، وذلك بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة.وتبعا لذلك، سيتم تأمين تنقّـل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات،وفق ما أوضحت الشركة، اليوم الجمعة في بلاغ.وأشارت شركة النقل بتونس الى ان استئناف الجولان العادي لهذا الخط سيكون مع أولى سفرات يوم الاثنين 25 أفريل 2026