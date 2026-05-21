د رياض دغفوس: تونس فعّلت بروتوكول “إيبولا” ولا وجود تاريخيا للفيروس بالبلاد

أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس أن تونس قامت بتفعيل البروتوكول الصحي الخاص بفيروس إيبولا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية إثر التحذيرات الأخيرة المتعلقة بظهور حالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأوضح دغفوس، خلال مداخلة على اذاعة الجوهرة، أن فيروس إيبولا “لم يسجل تاريخيا أي ظهور في تونس أو حتى في الدول المجاورة”، مشيرا إلى أن انتشاره ظل محصورا في مناطق محددة داخل القارة الإفريقية.وأضاف أن السلطات الصحية التونسية تمتلك بروتوكولات جاهزة ومحينة للتعامل مع هذا الفيروس، مؤكدا أن الإجراءات تعتمد أساسا على:* المراقبة الدقيقة للمسافرين القادمين من المناطق الموبوءة* رصد الأعراض السريرية وخاصة الحمى* العزل الفوري للحالات المشتبه بهاوأشار إلى أن العدوى بفيروس إيبولا لا تنتقل عبر التنفس، بل عبر الاتصال المباشر، وهو ما يجعل عملية احتواء المرض والسيطرة عليه “أسهل مقارنة ببعض الفيروسات الأخرى”.كما شدد على أن وزارة الصحة التونسية تقوم بتفعيل البروتوكولات الصحية مباشرة فور صدور أي تنبيه من منظمة الصحة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الوبائية العابرة للحدود.