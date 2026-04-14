حجز قضية الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي للنظر في مطالب الإفراج
قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي إثر الجلسة، وذلك للنظر في مطالب الإفراج عنهما.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت سابقًا بـسجن كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس لمدة ثلاثة أعوام ونصف، مع تسليط خطايا مالية، وذلك من أجل تهم وجرائم تتعلق بالتهرب الضريبي والجبائي.
