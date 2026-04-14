تأجيل النظر في قضية مهدي بن غربية وأحمد العماري إلى 26 ماي

Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 10:25
      
قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضدّ رجل الأعمال مهدي بن غربية والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري إلى جلسة 26 ماي، وذلك في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتّهام القاضي بإحالتهما على الدائرة الجنائية.



وقد تمّ جلب مهدي بن غربية إلى الغرفة المخصّصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، في حين لم يحضر أحمد العماري الجلسة.

كما قرّرت الدائرة تأجيل قضية ثانية تتعلّق برجل الأعمال مهدي بن غربية وآخرين إلى نفس الموعد، وهي قضية مرتبطة بشبهة التآمر على أمن الدولة.



وكانت دائرة الاتّهام المختصّة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت في وقت سابق إحالة مهدي بن غربية وأحمد العماري على الدائرة الجنائية المختصة.


ويُذكر أنّ الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب كانت قد قرّرت خلال إحدى جلساتها السابقة الإفراج عن أحمد العماري مع إبقائه بحالة سراح على ذمّة القضية، في انتظار استكمال المسار القضائي.
