تأجيل قضية اغتيال صالح بن يوسف إلى جوان المقبل
قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف إلى جلسة 29 جوان المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للدائرة.
وتفيد المعطيات بأن المكاتبة الموجهة إلى الوكالة العامة بفرانكفورت الألمانية لجلب ملف الأبحاث المتعلقة بالجريمة، التي تعود إلى سنة 1961، قد تم تنفيذها.
وشملت القضية عددًا من الأسماء، من بينهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، إلى جانب حسن بن عبد العزيز وبشير زرق العيون وعبد الله بن مبروك الورتاني ومحمد بن خليفة محرز، بالإضافة إلى حميدة بن تربوت، الذي يُعد الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة، وقد سبق سماعه من قبل المحكمة بتاريخ 15 نوفمبر 2021.
ويعود اغتيال صالح بن يوسف إلى يوم 12 أوت 1961، حين قُتل داخل بأحد نزل مدينة فرانكفورت الألمانية، بعد أن أطلق مسلحان النار عليه.
وتفيد المعطيات بأن المكاتبة الموجهة إلى الوكالة العامة بفرانكفورت الألمانية لجلب ملف الأبحاث المتعلقة بالجريمة، التي تعود إلى سنة 1961، قد تم تنفيذها.
وشملت القضية عددًا من الأسماء، من بينهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، إلى جانب حسن بن عبد العزيز وبشير زرق العيون وعبد الله بن مبروك الورتاني ومحمد بن خليفة محرز، بالإضافة إلى حميدة بن تربوت، الذي يُعد الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة، وقد سبق سماعه من قبل المحكمة بتاريخ 15 نوفمبر 2021.
ويعود اغتيال صالح بن يوسف إلى يوم 12 أوت 1961، حين قُتل داخل بأحد نزل مدينة فرانكفورت الألمانية، بعد أن أطلق مسلحان النار عليه.
