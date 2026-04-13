تأجيل قضية اغتيال صالح بن يوسف إلى جوان المقبل

قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف إلى جلسة، وذلك لعدم اكتمالللدائرة.وتفيد المعطيات بأن المكاتبة الموجهة إلىلجلب ملف الأبحاث المتعلقة بالجريمة، التي تعود إلى سنة 1961، قد تموشملت القضية عددًا من الأسماء، من بينهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، إلى جانب حسن بن عبد العزيز وبشير زرق العيون وعبد الله بن مبروك الورتاني ومحمد بن خليفة محرز، بالإضافة إلى حميدة بن تربوت، الذي يُعد الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة، وقد سبق سماعه من قبل المحكمة بتاريخويعود اغتيال صالح بن يوسف إلى يوم، حين قُتل داخل بأحد نزل مدينة فرانكفورت الألمانية، بعد أن أطلق مسلحان النار عليه.