Babnet   Latest update 16:30 Tunis

تأجيل قضية اغتيال صالح بن يوسف إلى جوان المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69dd082d3325c9.54438033_gjqomnihepkfl.jpg>
Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 16:10
      
قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف إلى جلسة 29 جوان المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للدائرة.

وتفيد المعطيات بأن المكاتبة الموجهة إلى الوكالة العامة بفرانكفورت الألمانية لجلب ملف الأبحاث المتعلقة بالجريمة، التي تعود إلى سنة 1961، قد تم تنفيذها.


وشملت القضية عددًا من الأسماء، من بينهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، إلى جانب حسن بن عبد العزيز وبشير زرق العيون وعبد الله بن مبروك الورتاني ومحمد بن خليفة محرز، بالإضافة إلى حميدة بن تربوت، الذي يُعد الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة، وقد سبق سماعه من قبل المحكمة بتاريخ 15 نوفمبر 2021.



ويعود اغتيال صالح بن يوسف إلى يوم 12 أوت 1961، حين قُتل داخل بأحد نزل مدينة فرانكفورت الألمانية، بعد أن أطلق مسلحان النار عليه.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327373

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 أفريل 2026 | 25 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:25
18:54
15:59
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet24°
22° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
16°-13
17°-12
21°-12
22°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/04)     2183,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/04)   28134 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>