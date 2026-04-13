إشادة إعلامية سعودية بأداء جلال القادري مع الحزم
أثنت وسائل إعلام سعودية على المدرب التونسي جلال القادري، المدير الفني لفريق نادي الحزم، وذلك نظير الأداء الفني المميز الذي يقدمه الفريق خلال الموسم الحالي، رغم محدودية الإمكانيات مقارنة بعدد من الأندية المنافسة.
وأكد معلق رياضي أن القادري راهن على اللاعبين السعوديين المحليين مع تقليص الاعتماد على العناصر الأجنبية، وهو خيار فني ساهم في تحقيق نتائج إيجابية ضمن منافسات الدوري السعودي.
وأضاف أن هناك فرقًا تمتلك إمكانيات مالية وبشرية أكبر لم تنجح في تحقيق ما بلغه الحزم تحت قيادة المدرب التونسي.
ويواصل الحزم تألقه هذا الموسم، حيث حقق فوزًا مهمًا على الفيحاء بنتيجة 2-0، ما مكّنه من تعزيز موقعه في جدول الترتيب واحتلال المرتبة العاشرة.
ويُعد هذا الأداء لافتًا في ظل غياب الانتدابات الكبيرة، إذ نجح الإطار الفني بقيادة القادري في بناء فريق متماسك يقدم مردودًا ثابتًا، مع اعتماد واضح على الانضباط التكتيكي وروح المجموعة.
ويحظى العمل الذي يقوم به القادري بتقدير واسع، في ظل ما يقدمه اللاعبون من أداء قتالي وروح تنافسية عالية، ما يعكس نجاح المقاربة الفنية المعتمدة داخل الفريق.
