أكثر من 150 ألف تلميذ يشرعون بداية من اليوم في اختبارات "الباك سبور"
تنطلق، بداية من اليوم الاثنين 13 أفريل 2026، اختبارات مادة التربية البدنية والرياضية لفائدة المترشحين لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026، على أن تتواصل إلى غاية 25 أفريل 2026.
ويبلغ العدد الجملي للمترشحين 151 ألفًا و720 مترشحًا، من بينهم حوالي 92 ألفًا من الإناث و59 ألفًا و725 من الذكور، في حين قُدّر عدد المعفيين بـ3404 مترشحين، منهم 2437 إناث و967 ذكور.
وتستقطب ولايات تونس (14568 مترشحًا)، وصفاقس (12580 مترشحًا)، ونابل (10771 مترشحًا) النصيب الأكبر من المترشحين، مقابل أعداد أقل في ولايات مثل تطاوين (1680 مترشحًا) وتوزر (1777 مترشحًا).
وبيّنت وزارة التربية أنها استكملت، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كافة الترتيبات المتعلقة بهذا الامتحان، حيث تم تخصيص 236 مركز اختبار، وتسخير 73 لجنة و2336 إطارًا للإشراف، إلى جانب تعبئة 957 مؤسسة تربوية.
كما تم إعداد برمجة دقيقة لتوزيع المترشحين على مختلف المراكز بما يضمن تكافؤ الفرص والنجاعة التنظيمية، مع مراعاة الجوانب اللوجستية والبيداغوجية.
وفي إطار ضمان تكافؤ الفرص، شملت الترتيبات تنظيم اختبارات لفائدة المترشحين من ذوي الإعاقة وعددهم 53 مترشحًا، مع تخصيص مراكز وتواريخ ملائمة في ولايات بن عروس وصفاقس وقابس وسوسة خلال الفترة الممتدة بين 13 و20 أفريل 2026.
وأكدت الوزارة حرصها على توفير كل الشروط لإنجاح هذا الموعد الوطني، داعية المترشحين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والتقيد بالتعليمات.
