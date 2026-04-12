بومهل: حريق ضخم بمطعم معروف أسفل عمارة والحماية المدنية تتدخل

نشب صباح اليوم حريق ضخم داخل أحد المطاعم المعروفة بالجهة والمتواجد أسفل إقامة سكنية.، وقد خلفت النيران خسائر مادية فادحة في تجهيزات المطعم ومحيطه، وسط حالة من الهلع في صفوف المتواجدين بالمكان خاصة المتساكنين الذين يقطنون في الاقامة التى بها المطعم.وفور إعلامها، سارعت وحدات الحماية المدنية ببن عروس على جناح السرعة إلى عين المكان، حيث بذل الأعوان جهوداً جبارة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى البنايات المجاورة.