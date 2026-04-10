فيديو اليوم.... شاب تونسي يخاطر بحياته لإنقاذ قطة سقطت في بئر عميقة ويثير تفاعلا واسعا

في مشهد إنساني لافت، أقدم شاب تونسي على النزول إلى بئر عميقة لإنقاذ قطة صغيرة سقطت داخلها، في خطوة جسّدت روح التضامن والشجاعة.وغامر الشاب بحياته بمساعدة عدد من أصدقائه، حيث تمكّنوا من تنفيذ عملية الإنقاذ بنجاح، وسط متابعة من الحاضرين.وأثارت الحادثة موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد عدد كبير من المتابعين بالتصرف الإنساني، معتبرين أن ما قام به الشاب يعكس قيما نبيلة.وتنوعت التعليقات بين الإشادة بروح المبادرة والشجاعة، والدعاء له، فيما ذهب البعض إلى التساؤل عن ملابسات سقوط القطة في البئر.كما عبّر آخرون عن أملهم في انتشار مثل هذه السلوكيات التي تعزز قيم الرحمة والتكافل داخل المجتمع.واعتبر متابعون أن الحادثة تمثل نموذجا إيجابيا، يعيد التذكير بأهمية الرحمة تجاه الكائنات الحية، ويعكس جانبا مضيئا من القيم الإنسانية في المجتمع التونسي.