اقرار الحكم بالسجن عامين اثنين في حق القاضي المعفي هشام بن خالد

قضت الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن القاضي المعفي هشام بن خالد مدة عامين اثنين.وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن القاضي المعفي هشام بن خالد مدة ثمانية أشهر عن كل قضية في ثلاث قضايا منشورة في حقه لبكون مجموع الأحكام 24 شهرا أي عامين اثنين.ويجدر التذكير بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أصدرت ثلاثة بطاقات ايداع بالسجن في حق هشام بن خالد بخصوص ثلاثة محاضر عدلية تم تحريرها في شأنه تعلقت بالاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.