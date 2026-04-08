Babnet   Latest update 23:12 Tunis

اقرار الحكم بالسجن عامين اثنين في حق القاضي المعفي هشام بن خالد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg>
Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 22:17
      
قضت الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن القاضي المعفي هشام بن خالد مدة عامين اثنين.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن القاضي المعفي هشام بن خالد مدة ثمانية أشهر عن كل قضية في ثلاث قضايا منشورة في حقه لبكون مجموع الأحكام 24 شهرا أي عامين اثنين.

ويجدر التذكير بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أصدرت ثلاثة بطاقات ايداع بالسجن في حق هشام بن خالد بخصوص ثلاثة محاضر عدلية تم تحريرها في شأنه تعلقت بالاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327120

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 08 أفريل 2026 | 20 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:28
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet27°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-11
26°-12
28°-14
30°-15
24°-15
  • Avoirs en devises 24300,5
  • (08/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39223 DT
  • (08/04)
  • 1 $ = 2,92588 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/04)     2172,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/04)   28153 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>