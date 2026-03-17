محكوم غيابيًا بـ148 سنة سجن: تأجيل محاكمة مهاجر متهم في قضايا إرهابية

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة مهاجر مقيم بإحدى الدول الأوروبية، صدرت في شأنه أحكام غيابية تقضي بسجنه لمدة، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا ذات صبغة إرهابية تتعلّق بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية.وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست مهلة إضافية لتقديم ما يفيد بأن موكّلها سبق أن تمت محاكمته خارج البلاد بخصوص القضايا ذاتها.