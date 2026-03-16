في المنيهلة... " الكشف عن مصنع لتصنيع وترويج مخدر ليريكا "

تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة تمكنوا من الكشف عن ورشة لتصنيع مخدر وحبوب " ليريكا' المخدرة وحجز كميات ضخمة من الحبوب التي كانت معدة للترويج ومبالغ مالية هامة وآلات تستعمل في تصنيع مخدر ليريكا ليتم الكشف عن تزعم الشبكة من طرف عنصر برز اسمه اثر العملية الارهابية التي استهدفت متحف باردو وهو محمد أمين قبلية التي تم لاحقا اخلاء سبيله.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومة وردت على أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة مفادها وجود شبهات قوية في تحويل منزل بأحد أحياء المنيهلة الى وكر لممارسة أنشطة مشبوهة.وبالتحري حول تلك المعلومة تم اخضاع المنزل للمراقبة اللازمة وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة تولى أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة مداهمته حيث كانت المفاجأة في انتظارهم، حيث اكتشفوا وجود شبه مصنع تقليدي في شكل " ورشة" وذلك لنصنيع مخدر " ليريكا" والحبوب المكوّنة له، وبمزيد التفتيش تم حجز الات تستعمل في تصنيع المخدرات والحبوب المخدرة، ليتم لاحقا العثور على كمية من الأكياس التي تبين انها تحتوي على كميات ضخمة من العلب الصغيرة الحجم التي تحتوي على مخدر " ليريكا " حيث تم حجز أكثر من 15 ألف حبة ليريكا.وبالتنسيق مع النيابة العمومية تولى أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة تنفيذ سلسلة من المداهمات اسفرت عن ضبط وايقاف ستّة أشخاص من بينهم مغاربيون، وبينت التحقيقات ان الشبكة المشرفة على المصنع يتزعمها محمد أمين قبلية الذي كان تم ايقافه منذ اعوام على خلفية العملية الارهابية التي استهدفت متحف باردو قبل أن يقرر القضاء اخلاء سبيله.وينتظر احالة الأبحاث والموقوفين بداية الأسبوع الجاري على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لتقرر ما تراه مناسبا.